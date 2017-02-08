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Информацию о повышении тарифов за свет прокомментировало правительство КР

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408861-ru.html

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8 февраля 2017, 16:47       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. До конца 2017 года тарифы на электроэнергию для конечных потребителей повышаться не будут, сообщила пресс-служба Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса (ГАРТЭК) при ПКР.
В связи с появившейся в СМИ информацией о возможном повышении тарифов на электроэнергию ведомство распространило официальное заявление директора ГАРТЭК Таалайбека Нурбашева.
"Тарифы на электрическую энергию останутся на действующем уровне и в 2017 году повышаться не будут", - говорится в заявлении.
Ранее некоторые отечественные интернет-издания сообщили, что правительство планирует повысить стоимость электроэнергии на 10 процентов - до 84 тыйынов за киловатт-час.

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