Информацию о повышении тарифов за свет прокомментировало правительство КР

8 февраля 2017, 16:47 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. До конца 2017 года тарифы на электроэнергию для конечных потребителей повышаться не будут, сообщила пресс-служба Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса (ГАРТЭК) при ПКР.

В связи с появившейся в СМИ информацией о возможном повышении тарифов на электроэнергию ведомство распространило официальное заявление директора ГАРТЭК Таалайбека Нурбашева.

"Тарифы на электрическую энергию останутся на действующем уровне и в 2017 году повышаться не будут", - говорится в заявлении.

Ранее некоторые отечественные интернет-издания сообщили, что правительство планирует повысить стоимость электроэнергии на 10 процентов - до 84 тыйынов за киловатт-час.