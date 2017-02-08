В Госкомпромышленности просят объявить выговор руководителям ряда энергокомпаний

8 февраля 2017, 16:13 Комментарии

Заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Азамат Оморов рекомендовал объявить выговор руководителям ряда энергокомпаний. Об этом он заявил на итоговой коллегии ведомства.

Так, рекомендуется объявить выговор генеральному директору Таалайбеку Толубаеву и замдиректору Аскаралы Кайбалиеву ОАО "Электрические станции".

"Предлагается рассмотреть вопрос о соответствии главного инженера, объявить выговор начальнику ГЭС и первому заместителю Курупсайской ГЭС и гендиректору НЭСК Медетбеку Айткулову", – сказал он.

Также, рекомендовано объявить выговор руководителям других распредкомпаний таких как: "Ошэлектро", "Жалалабадэлектро" и "Бишкектеплосети".

Руководитель комитета Дуйшенбек Зилалиев отметил, что необходимо рекомендовать председателю правления Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву рассмотреть вопросы и передать материалы в правоохранительные органы.

"Делайте выводы руководители распредкомпании, вы сегодня отделались легким испугом. По результатам ОЗП мы еще раз с вами встретимся и поговорим", – сказал он.