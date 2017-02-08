ГПС опровергла заявление экс-главы КПП "Актилек-автодорожный" о незаконности его увольнения

8 февраля 2017, 15:40 Комментарии

Заявление военнослужащего Государственной пограничной службы майора Талгата Аланова о несправедливом освобождении от занимаемой должности не соответствует действительности. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба ГПС.

Майор Талгат Аланов с ноября 2016 года занимал должность начальника контрольно-пропускного пункта (КПП) "Актилек-автодорожный".

23 января 2017 года Т.Аланов был выведен в распоряжение Управления кадров ГПС по итогам служебного расследования, проведенного по заявлению гражданского лица, пересекавшего кыргызско-казахстанскую государственную границу.

Так, согласно материалам служебного расследования, 17 декабря 2016 года пограничный наряд под командованием майора Т.Аланова воспрепятствовал пропуску груза, следовавшего из Казахстана в Кыргызстан через КПП "Актилек-автодорожный", ссылаясь на отсутствие справки от налоговой инспекции. При этом, по словам заявителя, сам Т.Аланов давал указание подчиненным военнослужащим не пропускать машины заявителя.

"За беспрепятственный провоз груза через госграницу пограничники - подчиненные Т.Аланова потребовали от лица, сопровождавшего груз, вознаграждение якобы для передачи майору Т.Аланову. В материалах расследования имеются аудиозаписи, которые доказывают неправомерность действий пограничного наряда и получение взятки", - говорится в сообщении.