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Экс-начальник КПП "Ак-тилек-автодорожный" заявил о незаконном увольнении за задержание контрабандыЭкс-начальник КПП "Ак-тилек-автодорожный" заявил о незаконном увольнении за задержание контрабандыВ прошлом году году в Кыргызстане произошло более 6 тыс. случаев отключения электроэнергииВ прошлом году году в Кыргызстане произошло более 6 тыс. случаев отключения электроэнергии

ГПС опровергла заявление экс-главы КПП "Актилек-автодорожный" о незаконности его увольнения

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408859-ru.html

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8 февраля 2017, 15:40       Комментарии

Заявление военнослужащего Государственной пограничной службы майора Талгата Аланова о несправедливом освобождении от занимаемой должности не соответствует действительности. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба ГПС.
Майор Талгат Аланов с ноября 2016 года занимал должность начальника контрольно-пропускного пункта (КПП) "Актилек-автодорожный".
23 января 2017 года Т.Аланов был выведен в распоряжение Управления кадров ГПС по итогам служебного расследования, проведенного по заявлению гражданского лица, пересекавшего кыргызско-казахстанскую государственную границу.
Так, согласно материалам служебного расследования, 17 декабря 2016 года пограничный наряд под командованием майора Т.Аланова воспрепятствовал пропуску груза, следовавшего из Казахстана в Кыргызстан через КПП "Актилек-автодорожный", ссылаясь на отсутствие справки от налоговой инспекции. При этом, по словам заявителя, сам Т.Аланов давал указание подчиненным военнослужащим не пропускать машины заявителя.
"За беспрепятственный провоз груза через госграницу пограничники - подчиненные Т.Аланова потребовали от лица, сопровождавшего груз, вознаграждение якобы для передачи майору Т.Аланову. В материалах расследования имеются аудиозаписи, которые доказывают неправомерность действий пограничного наряда и получение взятки", - говорится в сообщении.

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