В прошлом году году в Кыргызстане произошло более 6 тыс. случаев отключения электроэнергии

8 февраля 2017, 15:36 Комментарии

В 2016 году произошло 372 случая аварийного отключения электрооборудования подстанций и воздушных линий электропередачи. Об этом на итоговой коллегии Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования сообщил зампредседателя "НЭСК" Азамат Оморов.

По его словам, 15 декабря 2016 года на Токтогульской ГЭС произошло повреждение кабельной линии КЛ-2-500 фазы "С".

"6 января 2017 года в 01:56 часов после завершения аварийно-восстановительного ремонта КЛ-2-500 кВ включена в работу без замечаний. Также идет снижение количества аварийных отключений ВЛ 6-10 кВ распределительных энергокомпаний, отходящих от ПС 110 кВ ОАО "НЭС Кыргызстана", общее количество отключений составило 6 тыс. 460 и по сравнению с 2015 годом сократилось на 739 случаев. При этом, в 2016 году по ОАО "Востокэлектро" наблюдается увеличение отключений на 192 случая по сравнению с 2015 годом", − сказал он.

Также он отметил, что по вине техперсонала так же были зафиксированы отключения электроэнергии.