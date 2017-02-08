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В прошлом году году в Кыргызстане произошло более 6 тыс. случаев отключения электроэнергии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-pros...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408858-ru.html

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В 2016 году распредкомпании Кыргызстана превысили расходы по статье "Фонд оплаты труда"

8 февраля 2017, 15:36       Комментарии

В 2016 году произошло 372 случая аварийного отключения электрооборудования подстанций и воздушных линий электропередачи. Об этом на итоговой коллегии Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования сообщил зампредседателя "НЭСК" Азамат Оморов.
По его словам, 15 декабря 2016 года на Токтогульской ГЭС произошло повреждение кабельной линии КЛ-2-500 фазы "С".
"6 января 2017 года в 01:56 часов после завершения аварийно-восстановительного ремонта КЛ-2-500 кВ включена в работу без замечаний. Также идет снижение количества аварийных отключений ВЛ 6-10 кВ распределительных энергокомпаний, отходящих от ПС 110 кВ ОАО "НЭС Кыргызстана", общее количество отключений составило 6 тыс. 460 и по сравнению с 2015 годом сократилось на 739 случаев. При этом, в 2016 году по ОАО "Востокэлектро" наблюдается увеличение отключений на 192 случая по сравнению с 2015 годом", − сказал он.
Также он отметил, что по вине техперсонала так же были зафиксированы отключения электроэнергии.

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