ГПС отрицает незаконность увольнения экс-начальника КПП "Актилек-автодорожный"

8 февраля 2017, 15:59 Комментарии

Заявление военнослужащего ГПС КР майора Талгата Аланова о несправедливом освобождении от занимаемой должности не соответствует действительности, сообщает пресс-служба ведомства.

Майор Талгат Аланов с ноября 2016 года занимал должность начальника контрольно-пропускного пункта (КПП) "Актилек-автодорожный".

"23 января 2017 года майор Аланов выведен в распоряжение Управления кадров ГПС КР по итогам служебного расследования, проведенного по заявлению гражданского лица, пересекавшего кыргызско-казахстанскую государственную границу. Согласно материалам служебного расследования 17 декабря 2016 года пограничный наряд под командованием майора Аланова воспрепятствовал пропуску груза, следовавшего из Казахстана в Кыргызстан через КПП "Актилек-автодорожный", ссылаясь на отсутствие справки от налоговой инспекции. При этом, по словам заявителя, сам Аланов давал указание подчиненным военнослужащим не пропускать машины заявителя", – говорится в сообщении.

За беспрепятственный провоз груза через госграницу пограничники – подчиненные Аланова потребовали от лица, сопровождавшего груз, вознаграждение якобы для передачи майору. В материалах расследования имеются аудиозаписи, которые доказывают неправомерность действий пограничного наряда и получение взятки.

"В период проведения служебного расследования в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы по контракту (пребывание в запасе) офицерским составом и прапорщиками в ВС, других воинских формированиях и государственных органах КР, в которых законом предусмотрена военная служба, майор Аланов выведен в распоряжение управления кадров ГПС КР. Материалы данного служебного расследования переданы в Военную прокуратуру КР", – отметили в пресс-службе.