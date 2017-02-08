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В США предложили требовать пароли от соцсетей при получении визыВ США предложили требовать пароли от соцсетей при получении визыГПС опровергла заявление экс-главы КПП "Актилек-автодорожный" о незаконности его увольненияГПС опровергла заявление экс-главы КПП "Актилек-автодорожный" о незаконности его увольнения

Экс-начальник КПП "Ак-тилек-автодорожный" заявил о незаконном увольнении за задержание контрабанды

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/eks-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408855-ru.html

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8 февраля 2017, 15:44       Комментарии

Бывший начальник контрольно-пропускного пункта "Ак-тилек-автодорожный" Государственной пограничной службы Кыргызстана Талгат Аланов рассказал о незаконности увольнения его с должности.
По его словам, он служит в рядах ГПС с 2003 года.
"С ноября 2016 года по 26 января 2017 года я проработал начальником КПП "Актилек-автодорожный". За этот период я выявил 4 факта незаконного ввоза горюче-смазочного материала. До моего прихода на эту должность в течение года не было выявлено ни одного факта незаконного ввоза ГСМ. До моего освобождения от должности к себе меня пригласил начальник службы безопасности ГПС полковник Асылбеков. Он сказал мне, что я все контролирую на своем посту и спросил, не будет ли лучше для меня, если я не буду вмешиваться в некоторые факты по выявлению запрещенных веществ", − рассказал он.
Он добавил, что 26 января он выявил очередной факт незаконного ввоза ГСМ из Казахстана в Кыргызстан.
"Объем груза был более 40 тонн. Я оформил все материалы и отправил их в соответствующие службы. В тот же день меня освободили от должности", − сказал он.
По словам Аланова, его увольнение связано с тем, что на его имя поступило заявление от водителя фуры, которую он задержал. "Он в своем заявлении указал, что я якобы вымогал у него деньги в размере 2 тыс. сомов. Отдел службы безопасности ГПС проводил расследование по этому поводу, факт не подтвердился. Однако меня уволили", − пояснил майор.
Он добавил, что в деле присутствуют интересы некоторых людей, которые создали благоприятные условия для перевозки незаконного груза через госграницу.

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