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В Джалал-Абадской области пресечена деятельность наркоторговцевВ Джалал-Абадской области пресечена деятельность наркоторговцев83-летнему пенсионеру по ошибке переплатили 10 тыс. сомов, при проверке его заставили приходить в Соцфонд, - прокуратура83-летнему пенсионеру по ошибке переплатили 10 тыс. сомов, при проверке его заставили приходить в Соцфонд, - прокуратура

Депутат: компании из РК вывозят нашу руду и нам же продают золото

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408853-ru.html

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8 февраля 2017, 15:17       Комментарии

Айнуру Алтыбаева считает, что о развитии рынка драгоценных металлов в Кыргызстане не может быть речи, пока в стране не построят золотоизвлекающую фабрику и не начнется производство мерных слитков.
"Казахстанские компании днем и ночью вывозят нашу руду, штампуют слитки, и потом это же золото поступает на наш рынок. В каждом соглашении с инвесторами есть условие - они должны построить золоизвлекающую фабрику, но они не строят. Им это невыгодно, потому что можно беспошлинно вывозить нашу руду", - сказала депутат.
Алтыбаева заявила, что правительство в течение пяти лет упорно выступает против таможенных пошлин на вывоз золотой руды. Парламентарий раскритиковала работу Министерства экономики.
"Минэкономики, выдавая лицензию на вывоз руды и выступая против введения пошлин, ведет диверсионную деятельность против развития рынка драгметаллов. Чем еще объяснить ваше упорное сопротивление против установления пошлин? На поступившие деньги можно было за эти пять лет построить золотоизвлекающую фабрику", - обратилась Алтыбаева к представителю министерства.
На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривали проект поправок в Налоговый кодекс. Документ предусматривает освобождение от НДС поставки и экспорта аффинированных стандартных и мерных слитков, инвестиционных монет из золота и серебра. Действующая норма уже предусматривает беспошлинный ввоз и вывоз слитков, а также аффинированного золота и серебра.

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