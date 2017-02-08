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Модницам Бишкека предлагают помогать больным детям, поработав швеей

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408852-ru.html

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8 февраля 2017, 15:32       Комментарии

БИШКЕК, 7 фев - Sputnik. В столичной швейной мастерской запускается акция сбора средств для детского хосписа, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан представитель школы кройки и шитья Григорий Дзогоев.
Участие в мероприятии может принять каждый желающий. Стоимость одной косметички - 200 сомов, 50 процентов от которых пойдут на счет детского хосписа.
"Это хорошая возможность помочь больным детям. Мы на этом не заработаем, только покроем себестоимость. Просто приходите, сшейте косметичку для себя или для родного человека и помогите, тем более совсем скоро 8 Марта", - рассказали в мастерской.
Швейная мастерская планирует принять около 50-70 человек. Мероприятие пройдет 4 марта.

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