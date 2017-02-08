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83-летнему пенсионеру по ошибке переплатили 10 тыс. сомов, при проверке его заставили приходить в Соцфонд, - прокуратура

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408850-ru.html

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8 февраля 2017, 15:15       Комментарии

Прокуратура города Бишкек провела проверку о нарушениях при начислении и выплате пенсии 83-летнему гражданину Шин Дон Чер.
Как сообщили в прокуратуре Бишкека, Д.Шину Первомайское районное управление социального фонда назначило пенсию по возрасту начиная с 15 мая 1993 года пожизненно. Согласно первичным оправдательным документам (справки из колхозов) в пенсионном деле Д.Шин, пенсия была назначена из заработка за последние 5 лет (с 1988 года по 1992 год).
"За время после назначения пенсии Д.Шин пенсионное законодательство пересматривалось дважды. Кроме того, на основании соответствующих указов президента, постановлений правительства и других нормативных правовых актов Кыргызстана размер первоначально назначенной пенсии Д.Шин регулярно пересчитывался", - говорится в сообщении.
Однако, 20 февраля 2015 года главный специалист управления внутреннего аудита Социального фонда О.Т. в ходе проверки правильности начисления пенсий выявил переплату пенсии Д.Шину на общую сумму 10 тыс. 90 сомов 50 тыйынов.
В связи с выявлением переплаты 31 марта 2015 года Д.Шин обратился с заявлением начальнику Первомайского РУСФ еще раз проверить и произвести перерасчет пенсии. Только после предоставления документов Первомайское РУСФ произвело перерасчет.
"Так, по вине ответственных должностных лиц Первомайского РУСФ, в отдельных случаях за период 2011-2016 годов допускались ошибки при установлении размера пенсии Д.Шин, что зачастую приводило к неположенным (переплатам) выплатам его пенсии. И как следствие, необоснованным разбирательствам с приглашением в РУСФ самого пенсионера Д.Шин, которому свыше 83 лет, что создавало ему определенные неудобства. Подобное отношение к пенсионерам противоречит интересам государства и общества, что является недопустимым", - сообщили в прокуратуре.
По результатам проверки прокуратура Бишкека внесла представление об устранении нарушений закона. Виновные лица Первомайского РУСФ привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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