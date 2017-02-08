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Бывший начальник КПП "Актилек-автодорожный": Меня уволили за то, что я мешал заниматься контрабандой

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408849-ru.html

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8 февраля 2017, 15:23       Комментарии

Бывший начальник контрольно-пропускного пункта "Актилек-автодорожный" Государственной пограничной службы Кыргызстана Талгат Аланов заявил о незаконности увольнения его с должности начальника.
Как он рассказал 8 февраля на пресс-конференции в АКИpress, он служит в рядах ГПС с 2003 года. "С ноября 2016 года по 26 января 2017 года я проработал начальником КПП "Актилек-автодорожный". За этот период я выявил 4 факта незаконного ввоза горюче-смазочного
материала. До моего прихода на эту должность в течение года не было выявлено ни одного факта незаконного ввоза ГСМ. До моего освобождения от должности к себе пригласил
начальник службы безопасности ГПС полковник Асылбеков. Он сказал мне, что я все контролирую на своем посту и спросил, не будет ли лучше для меня, если я не буду вмешиваться в некоторые факты по выявлению запрещенных веществ. Мне не были понятны его слова", - рассказал майор.
Он продолжил, что 26 января он выявил очередной факт незаконного ввоза ГСМ из Казахстана в Кыргызстан. "Объем груза был примерно 40 тонн. Я оформил соответствующие материалы и отправил их в соответствующие службы. В тот же день меня освободили от должности", - сказал он.
По словам Т.Аланова, его увольнение связано с тем, что на его имя поступило заявление от одного гражданина. "Он в своем заявлении указал, что я якобы вымогал у него деньги. Отдел службы безопасности ГПС проводил расследование по этому поводу, факт не подтвердился. Однако, меня уволили от занимаемой должности", - пояснил он и добавил, что по его мнению, "присутствуют интересы некоторых людей, которые создали благоприятные условия для перевозки незаконного груза через госграницу".

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