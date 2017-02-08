Мэрия устанавливает современные светильники на трех улицах столицы

8 февраля 2017, 15:27 Комментарии

В столице продолжается работа по модернизации наружного освещения. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время завершаются ремонтные работы по установке современных светильников по улицам Юнусалиева, Сухэ-Батора и Баялинова. На этих участках уже заменили порядка 230 новых светодиодных светильников.

Сотрудники "Бишкексвет" также планируют заменить существующие сети наружного освещения на самонесущие изолированные проводы (СИП) протяженностью 20 км.

"Иногда днем на улицах горят фонари, потому что работы осуществляются в светлое время суток для обеспечения нормативных требований по освещенности рабочих мест и требуют постоянного контроля процесса ремонта", - сообщает мэрия.