Фонд госматрезервов полностью изъял зараженную муку

8 февраля 2017, 15:21 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Жыргалбек Турускулов направил на имя руководства Фонда государственных материальных резервов (ФГМР) запрос о предоставлении отчета о проделанной работе относительно исполнения постановления парламента по изучению факта зараженной муки и проверки ее реализации, сообщает пресс-служба парламента.

В ответном письме фонд сообщил о том, что в отношении сотрудников лаборатории и склада ФГМР проведено служебное расследование и объявлен выговор. Вся зараженная мука изъята, на центральном складе фонда проведены профилактические работы и соответствующая уборка, а также приняты все меры по усилению производственной и трудовой дисциплины.

"Чтобы не повторилось подобное, каждое начатое дело необходимо доводить до конца, но и не только, важно чтобы были очевидные результаты", – отмечает Турускулов.

Напомним, в лицее №97 две тонны муки, поступившей туда 6 сентября 2016 года, снова вернули в фонд из-за червей.

"28 октября поменяли эти две тонны муки, но 1 ноября снова там нашли червей. Вот вы сами увидели, это показывает снимок. На глазах свидетелей мука была направлена в лаборатории, 2 ноября по итогам анализа в муке нашли червей и она не отвечала техническим требованиям", – заявил депутат ЖК Жыргалбек Турускулов.

20 октября 2016 года по предложению депутата Турускулова создана депутатская комиссия по изучению факта зараженной муки и проверки ее реализации. Работу данной комиссии возглавил Турускулов.