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Фонд госматрезервов полностью изъял зараженную муку

Источник:
http://knews.kg/2017/02/fond-g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408846-ru.html

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8 февраля 2017, 15:21       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Жыргалбек Турускулов направил на имя руководства Фонда государственных материальных резервов (ФГМР) запрос о предоставлении отчета о проделанной работе относительно исполнения постановления парламента по изучению факта зараженной муки и проверки ее реализации, сообщает пресс-служба парламента.
В ответном письме фонд сообщил о том, что в отношении сотрудников лаборатории и склада ФГМР проведено служебное расследование и объявлен выговор. Вся зараженная мука изъята, на центральном складе фонда проведены профилактические работы и соответствующая уборка, а также приняты все меры по усилению производственной и трудовой дисциплины.
"Чтобы не повторилось подобное, каждое начатое дело необходимо доводить до конца, но и не только, важно чтобы были очевидные результаты", – отмечает Турускулов.
Напомним, в лицее №97 две тонны муки, поступившей туда 6 сентября 2016 года, снова вернули в фонд из-за червей.
"28 октября поменяли эти две тонны муки, но 1 ноября снова там нашли червей. Вот вы сами увидели, это показывает снимок. На глазах свидетелей мука была направлена в лаборатории, 2 ноября по итогам анализа в муке нашли червей и она не отвечала техническим требованиям", – заявил депутат ЖК Жыргалбек Турускулов.
20 октября 2016 года по предложению депутата Турускулова создана депутатская комиссия по изучению факта зараженной муки и проверки ее реализации. Работу данной комиссии возглавил Турускулов.

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