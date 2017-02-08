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В 2016 году распредкомпании Кыргызстана превысили расходы по статье "Фонд оплаты труда"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-2016...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408845-ru.html

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8 февраля 2017, 15:27       Комментарии

В 2016 году распредкомпании Кыргызстана превысили расходы по статье "Фонд оплаты труда" на 60,7 млн сомов в условиях острой необходимости оптимизации затрат и требований по сокращению численности персонала. Об этом сообщили на итоговой коллегии Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.
Так, ОАО "Северэлектро" превысил расходы на оплату труда на 14,2 млн сомов, на отчисления на социальные нужды − на 0,9 млн сомов. ОАО "Ошэлектро" осуществило перерасход на 11 млн сомов, отчислений на социальные нужды − на 1,63 млн сомов. ОАО "Жалалабадэлектро" − на 14,4 млн сомов и отчислений на социальные нужды − 2,2 млн сомов, ОАО "Востокэлектро" − на 14,87 млн сомов по оплате труда и на 1,47 млн сомов по отчислениям на социальные нужды.
В ходе коллегии также отмечено, что анализ доходов ОАО "НЭС Кыргызстана" показывает, что за 2016 год получено меньше доходов, чем в 2015 году на 91 млн сомов или на 2,9%. При этом рост расходов компании существенно превышает рост доходов. Так, суммарные затраты компании составили 5 млн 211 тыс. сомов, что на 861,6 млн сомов или 19,8% больше показателя 2015 года, что связано с выплатами по кредитам.

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