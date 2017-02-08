В Кыргызстане 2016 году добыча золота составила 16,4 тонн

8 февраля 2017, 15:01 Комментарии

По итогам 2016 года добыча золота в Кыргызстане составила 16,4 тонн на сумму 97,8 млрд. сомов. Об этом сообщили на итоговой коллегии государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

По данным ГКПЭН, на сегодня добыча золота в республике осуществляется компаниями ЗАО "Кумтор Голд Компани", ОсОО "KAZ Minerals Bozymchak", ОАО "Кыргызалтын" (Филиал: "Комбинат "Макмалзолото", "Рудник "Солтон-сары", "Терексайский рудник", "Аффинажный завод").

"По итогам отчетного 2016 года добыча золота составила 16,4 тонн на сумму 97,8 млрд. сомов, с темпом 99,0% к объему 2015 года. Следует отметить, что в Кыргызстане имеются все предпосылки для перспективного развития добычи золота", − отметили в ведомстве.

В число разведанных золоторудных месторождений входят Макмал, Джеруй, Кумтор, Талды-БулакЛевобережный, Иштамберды, Тереккан и другие небольшие и мелкие месторождения.