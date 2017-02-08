Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4288 (+0.0017) 
Евро: 74.1118 (-0.5258) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Фонд госматрезервов полностью изъял зараженную мукуФонд госматрезервов полностью изъял зараженную муку83-летнему пенсионеру по ошибке переплатили 10 тыс. сомов, при проверке его заставили приходить в Соцфонд, - прокуратура83-летнему пенсионеру по ошибке переплатили 10 тыс. сомов, при проверке его заставили приходить в Соцфонд, - прокуратура

В Джалал-Абадской области пресечена деятельность наркоторговцев

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355058_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408842-ru.html

Похожие новости

Минюст лишил адвокатов С.Абдибаеву и М.Токтоматова лицензий на адвокатскую деятельность

В двух областях КР установят терминалы для получения справок о судимости

Суды первой инстанции Иссык-Кульской области в 2016 году рассмотрели 5,4 тыс. дел

В течение недели в ряде областей Кыргызстана установят новые терминалы для получения справок о судимости

В Ошской области обсудили распространение виртуальных игр, представляющих угрозу для детей, и меры по противодействию

8 февраля 2017, 15:19       Комментарии

Сотрудники наркоконтроля (СБНОН) совместно с оперативниками УВД Джалал-Абадской области за сутки пресекли деятельность двух наркоторговцев и изъяли более 11 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Так, 7 февраля по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков в Токтогульском районе был задержан 28-летний Ж.А., у которого при личном досмотре в пакете обнаружено наркотическое средство - гашиш весом 820 граммов. При обыске по месту проживания правоохранители изъяли еще 10 кг марихуаны и 150 граммов гашиша.
В этот же день в ходе спецоперации в Базар-Коргонском районе сотрудниками наркоконтроля задержан 35-летний К.Ф. При личном досмотре у подозреваемого изъята литровая банка, внутри которой находилась марихуана общим весом 295 граммов. А в ходе санкционированного обыска дома у задержанного обнаружены спичечные коробки, внутри которых находилась марихуана весом 340 граммов.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК КР. Задержанные водворены в ИВС. Проводятся расследования.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум