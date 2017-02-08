В Джалал-Абадской области пресечена деятельность наркоторговцев

8 февраля 2017, 15:19 Комментарии

Сотрудники наркоконтроля (СБНОН) совместно с оперативниками УВД Джалал-Абадской области за сутки пресекли деятельность двух наркоторговцев и изъяли более 11 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Так, 7 февраля по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков в Токтогульском районе был задержан 28-летний Ж.А., у которого при личном досмотре в пакете обнаружено наркотическое средство - гашиш весом 820 граммов. При обыске по месту проживания правоохранители изъяли еще 10 кг марихуаны и 150 граммов гашиша.

В этот же день в ходе спецоперации в Базар-Коргонском районе сотрудниками наркоконтроля задержан 35-летний К.Ф. При личном досмотре у подозреваемого изъята литровая банка, внутри которой находилась марихуана общим весом 295 граммов. А в ходе санкционированного обыска дома у задержанного обнаружены спичечные коробки, внутри которых находилась марихуана весом 340 граммов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК КР. Задержанные водворены в ИВС. Проводятся расследования.