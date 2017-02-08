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В г. Сулюкта в 2016 году создано более 1,4 тыс новых рабочих мест

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-g-suliu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408841-ru.html

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8 февраля 2017, 14:46       Комментарии

Ош, 8 февраля /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В здании мэрии города Сулюкта прошло заседание руководителей города, на котором приняли участие мэр города Рахманберды Абдыназаров, полпред Баткенской области Абиш Халмурзаев и руководители местных организаций.
На заседании были подведены итоги работы мэрии за 2016 год. Так, в 2016 году в городе Сулюкта добыто 196 тыс 500 тонн угля, 7 тыс 900 тонн кварцевого песка, открыты 4 новых предприятия по добыче угля. Объем промышленной продукции составил 367 млн 700 тыс сомов, по итогам 2016 года в городе Сулюкта созданы 1 тыс 481 новое рабочее место.
Глава Баткенской области поручил создавать благополучные условия для открытия новых предприятий по добыче угля и контролировать шахты по добыче угля на предмет соблюдения техники безопасности, также поручил снимать с должностей руководителей предприятий в случае несоблюдения техники безопасности в шахтах. Кроме того, полпред пообещал решить вопросы по распределению земель, созданию новых рабочих мест для женского пола и увеличению сроков заявок на получение грантов.

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