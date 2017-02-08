В Джалал-Абаде задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков

8 февраля 2017, 14:50 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. В Джалал-Абадской области задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее информации, СБНОН МВД КР совместно с сотрудниками УВД Джалал-Абадской области за сутки выявлено 2 наркопреступления, из незаконного оборота изъято более 11 кг наркотиков.

Так, 7 февраля 2017 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД Джалал-Абадской области по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков в Токтогульском районе был задержан 28-летний Ж.А., у которого при личном досмотре в пакете было обнаружено наркотическое средство "гашиш" чистым весом 820 граммов. При обыске по месту проживания было обнаружено и изъято 10 кг марихуаны и 150 граммов гашиша.

Также в этот же день в ходе специальной операции в Базар-Коргонском районе сотрудниками ОБНОН УВД Джалал-Абадской области задержан 35-летний "К.Ф". При личном досмотре в куртке обнаружена и изъята литровая банка, внутри которой находилась марихуана общим весом 295 граммов. После чего в ходе санкционированного обыска дома у задержанного сотрудники милиции обнаружили и изъяли спичечные коробки, внутри которых находилась "марихуана", чистый вес изъятого наркотика составил 340 граммов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК КР. Задержанные водворены в ИВС. Проводится расследования.