Минтранс погасит долги по зарплате строителям дороги Балыкчи — Корумду

8 февраля 2017, 15:00 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Министерство транспорта и дорог планирует в ближайшее время погасить задолженность по заработной плате работникам, задействованным в реконструкции автомобильной дороги Балыкчи - Чолпон-Ата - Корумду, сообщила пресс-служба Минтрансдора.

Рабочие, привлеченные к строительству трассы, ранее заявляли, что третий месяц не могут получить заработную плату.

В министерстве пояснили, что причиной задержки стало то, что между заказчиком в лице Департамента дорожного хозяйства и китайской компанией "Лонг Хай" проводилась плановая работа по уточнению дебиторской и кредиторской задолженности для уточнения объемов выполненных работ на участке дороги.

В соответствии с расчетами заказчик имеет долг перед подрядчиком. Департамент направил заявку в Министерство финансов на получение средств для погашения задолженности перед работниками и налоговых начислений.

Общая стоимость строительства дороги составляет 6,8 миллиарда сомов. Договор о реконструкции заключили с компанией "Лонг Хай". Это привело к скандалу, связанному с обвинениями в лоббировании интересов китайского предприятия, и отставке Темира Сариева с поста премьер-министра. Лишились своих должностей также министр транспорта и коммуникаций Аргынбек Малабаев и его заместитель Улан Уезбаев. Возбуждено уголовное дело, которое расследует Генпрокуратура.

В Министерстве транспорта сообщили, что к 1 августа работы были выполнены на 33 процента от контрактного объема данного участка, а в целом по проекту по состоянию на 10 декабря 2016 года фактическое выполнение составляло 21,3 процента.