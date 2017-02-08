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Минтранс погасит долги по зарплате строителям дороги Балыкчи — Корумду

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408839-ru.html

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Вырастила братьев, зарабатывая ремонтом обуви, — сапожница из Балыкчи

8 февраля 2017, 15:00       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Министерство транспорта и дорог планирует в ближайшее время погасить задолженность по заработной плате работникам, задействованным в реконструкции автомобильной дороги Балыкчи - Чолпон-Ата - Корумду, сообщила пресс-служба Минтрансдора.
Рабочие, привлеченные к строительству трассы, ранее заявляли, что третий месяц не могут получить заработную плату.
В министерстве пояснили, что причиной задержки стало то, что между заказчиком в лице Департамента дорожного хозяйства и китайской компанией "Лонг Хай" проводилась плановая работа по уточнению дебиторской и кредиторской задолженности для уточнения объемов выполненных работ на участке дороги.
В соответствии с расчетами заказчик имеет долг перед подрядчиком. Департамент направил заявку в Министерство финансов на получение средств для погашения задолженности перед работниками и налоговых начислений.
Общая стоимость строительства дороги составляет 6,8 миллиарда сомов. Договор о реконструкции заключили с компанией "Лонг Хай". Это привело к скандалу, связанному с обвинениями в лоббировании интересов китайского предприятия, и отставке Темира Сариева с поста премьер-министра. Лишились своих должностей также министр транспорта и коммуникаций Аргынбек Малабаев и его заместитель Улан Уезбаев. Возбуждено уголовное дело, которое расследует Генпрокуратура.
В Министерстве транспорта сообщили, что к 1 августа работы были выполнены на 33 процента от контрактного объема данного участка, а в целом по проекту по состоянию на 10 декабря 2016 года фактическое выполнение составляло 21,3 процента.

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