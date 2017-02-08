Депутат предлагает отдавать Минздраву средства, поступающие в качестве акциза на табак

8 февраля 2017, 14:43 Комментарии

Депутат Алмазбек Токторов("Кыргызстан") предлагает отдавать Министерству здравоохранения средства, поступающие в качестве акциза на табак. Такое предложение он озвучил 8 февраля на заседании парламента. "Есть 4 вида основных заболеваний, которые связаны с курением: проблемы сердечно-сосудистой системы, онкология, сахарный диабет и болезни легких. Вся нагрузка в основном ложится на Министерство здравоохранения.

Я предлагаю проработать вопрос расщепления акциза и средства, которые поступают как акциз на табак, отдавать Минздраву", - сказал он.