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Депутат предлагает отдавать Минздраву средства, поступающие в качестве акциза на табак

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408838-ru.html

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8 февраля 2017, 14:43       Комментарии

Депутат Алмазбек Токторов("Кыргызстан") предлагает отдавать Министерству здравоохранения средства, поступающие в качестве акциза на табак. Такое предложение он озвучил 8 февраля на заседании парламента. "Есть 4 вида основных заболеваний, которые связаны с курением: проблемы сердечно-сосудистой системы, онкология, сахарный диабет и болезни легких. Вся нагрузка в основном ложится на Министерство здравоохранения.
Я предлагаю проработать вопрос расщепления акциза и средства, которые поступают как акциз на табак, отдавать Минздраву", - сказал он.

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