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На капвложения в Кыргызстане в 2016 году было израсходовано из бюджета 8,3 млрд сомов

Источник:
http://knews.kg/2017/02/na-kap...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408837-ru.html

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8 февраля 2017, 14:38       Комментарии

Из республиканского бюджета на капитальные вложения в Кыргызстане в 2016 году было направлено 8,3 млрд сомов, что больше почти в 2 раза по сравнению с 2015 годом. Об этом на пресс-конференции заявил министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев.
По словам министра, это связано с тем, что в республике в ушедшем году было много крупных построек, в том числе строительство ипподрома и автодорожных дорог.
"Всего на капитальные вложения в 2016 году было израсходовано 19,2 млрд сомов, из них 8,3 млрд из республиканского бюджета, 10,9 млрд сомов по программе госинвестиций. При этом в 2015 году на капвложения из казны было направлено только 4,7 млрд сомов", – сказал министр.
По его словам, в 2016 году было завершено 97 инфраструктурных объектов.

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