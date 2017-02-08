На капвложения в Кыргызстане в 2016 году было израсходовано из бюджета 8,3 млрд сомов

8 февраля 2017, 14:38 Комментарии

Из республиканского бюджета на капитальные вложения в Кыргызстане в 2016 году было направлено 8,3 млрд сомов, что больше почти в 2 раза по сравнению с 2015 годом. Об этом на пресс-конференции заявил министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

По словам министра, это связано с тем, что в республике в ушедшем году было много крупных построек, в том числе строительство ипподрома и автодорожных дорог.

"Всего на капитальные вложения в 2016 году было израсходовано 19,2 млрд сомов, из них 8,3 млрд из республиканского бюджета, 10,9 млрд сомов по программе госинвестиций. При этом в 2015 году на капвложения из казны было направлено только 4,7 млрд сомов", – сказал министр.

По его словам, в 2016 году было завершено 97 инфраструктурных объектов.