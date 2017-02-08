В парламенте вновь спорят о создании комиссии по факту возбуждения уголовного дела на Салянову

8 февраля 2017, 14:41 Комментарии

В ходе заседания парламента вновь разгорелся спор между депутатами и спикером парламента Чыныбай Турсунбековым (СДПК) по вопросу создания депутатской комиссии по факту возбуждения уголовного дела в отношении Аиды Саляновой ("Ата Мекен").

Депутат Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") попросил поставить на голосование предложение фракции по созданию комиссии. Однако спикер парламента Чыныбай Турсунбеков отметил, что утром показал Шыкмаматову заключение юротдела, по которому создание комиссии невозможно.

В свою очередь Шыкмаматов не согласился с содержанием показанных бумаг и заявил, что депутаты хотят воспользоваться своим правом согласно регламенту.

Также Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") отметил, что это вопрос не одной Саляновой, а вопрос принципа.

Другие же депутаты отмечали, что возбуждение уголовного дела может коснуться любого из них, включая спикера.

"Если в вашем отношении такое произойдет, мы тогда также будем ставить вопрос о депутатской комиссии", − отметил депутат Садык Шер-Нияз.

Ряд депутатов, включая депутатов фракции СДПК, просят спикера поставить данный вопрос на голосование.