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В парламенте все же создадут комиссию по факту возбуждения уголовного дела на Салянову

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-parl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408835-ru.html

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8 февраля 2017, 14:44       Комментарии

Спор вокруг вопроса создания депутатской комиссии по факту возбуждения уголовного дела в отношении Аиды Саляновой ("Ата Мекен") начался еще на прошлой неделе.
Спикер Чыныбай Турсунбеков (СДПК) не поставил на голосование предложение депутата Натальи Никитенко ("Ата Мекен"), отметив, что должно быть решение фракции.
Позже вышло решение фракции "Ата Мекен" о создании комиссии, однако спикер вновь не поставил данный вопрос на голосование, попросив коллег не торопиться с созданием комиссии.
Сегодня также во время заседания был поднят вопрос создания комиссии, что вновь породило спор между депутатами и спикером.
В итоге Чыныбай Турсунбеков все же поставил предложение "Ата Мекен" на голосование. Предложение прошло почти единогласно, 105 депутатов проголосовали за, два − против.

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