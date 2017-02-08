Госдолг Кыргызстана за год вырос на $300 млн

8 февраля 2017, 14:41 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Размер государственного долга Кыргызстана за год увеличился на 300 миллионов долларов, сообщается на сайте Министерства финансов.

К концу 2016 год общий размер госдолга составил 4 миллиарда 105,44 миллиона долларов. Внешний долг увеличился почти на 182 миллиона долларов и равен 3 миллиардам 782,74 миллиона долларов.

Однако в сомах общий госдолг уменьшился на 4,6 миллиарда, в том числе внешний - на 11,3 миллиарда сомов. Размер госдолга в долларах зависит от курса американской валюты.

Внешний долг выплачивается в иностранной валюте, а внутренний - в сомах.

Официальный курс доллара Нацбанка на 31 декабря 2015 года составлял 75,9 сома, а на конец прошлого года - 69,23.