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Госдолг Кыргызстана за год вырос на $300 млн

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408833-ru.html

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8 февраля 2017, 14:41       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Размер государственного долга Кыргызстана за год увеличился на 300 миллионов долларов, сообщается на сайте Министерства финансов.
К концу 2016 год общий размер госдолга составил 4 миллиарда 105,44 миллиона долларов. Внешний долг увеличился почти на 182 миллиона долларов и равен 3 миллиардам 782,74 миллиона долларов.
Однако в сомах общий госдолг уменьшился на 4,6 миллиарда, в том числе внешний - на 11,3 миллиарда сомов. Размер госдолга в долларах зависит от курса американской валюты.
Внешний долг выплачивается в иностранной валюте, а внутренний - в сомах.
Официальный курс доллара Нацбанка на 31 декабря 2015 года составлял 75,9 сома, а на конец прошлого года - 69,23.

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