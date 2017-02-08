В ЖК снова спорят о создании депутатской комиссии по уголовному делу в отношении депутата А.Саляновой

8 февраля 2017, 14:27 Комментарии

В Жогорку Кенеше снова спорят о создании депутатской комиссии по уголовному делу в отношении депутата Аиды Саляновой("Ата Мекен"). Депутат Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") на заседании парламента 8 февраля попросил спикера ЖК Чыныбая Турсунбекова включить вопрос создания комиссии в повестку дня.

"Мы не будем приглашать следователя или вмешиваться в следствие. Мы только хотим выяснить, есть ли в вопросе политическая подоплека", - сказал он.

В ответ Ч.Турсунбеков попросил А.Шыкмаматова ознакомиться с заключением юридического отдела по этому предложению. "В заключении расписано, в каких случаях может быть создана депутатская комиссия", - сказал он.

"Наш юротдел часто дает неправильное заключение. Они пишут о даче согласия парламентом на привлечение депутата к ответственности. Но мы же говорим о создании комиссии. Я хочу вам напомнить, что в свое время, когда создавалась комиссия по Нариману Тюлееву, то парламент вышел за рамки своих полномочий и принял постановление о том, чтобы рассмотреть ответственность главы генпрокуратуры и сотрудников правоохранительных органов вплоть до привлечения к уголовной ответственности", - ответил А.Шыкмаматов.

Депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") предложил решить вопрос голосованием. "Что за переговоры между спикером и Шыкмаматовым? Расскажите всем. Предложение о создании комиссии высказано публично", - заметил он.

Депутат Садык-Шер-Нияз ("Ата Мекен") сказал коллегам, что никто не застрахован от возбуждения уголовного дела, а депутат Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен") сообщил, что дело на А.Салянову возбуждено после того, как она стала членом фракции "Ата Мекен".

Депутат Эльвира Сурабалдиева (СДПК) призвала коллег поддержать предложение о создании комиссии. "За все 6 созывов создавались комиссии по каждому депутату. Я как представитель форума женщин хочу сказать, что у нас что в семейных разборках, что в политических всегда виноваты женщины", - сказала она.

Генеральная прокуратура 25 ноября 2016 года возбудила уголовное дело по факту возобновления адвокатской лицензии Алексею Елисееву по признакам статьи 304, часть 4 Уголовного кодекса КР (злоупотребление должностным положением).

Согласно справке специалиста экспертно-криминалистического отдела ГКНБ КР, подписи А.Елисеева в заявлениях о приостановлении и возобновлении действия лицензии поддельные. В приказе министерства юстиции от 28 июня 2010 года о возобновлении лицензии А.Елисееву стоит подпись и.о. министра Аиды Саляновой.

А.Салянова заявила, что вопрос курировала Жылдыз Мамбеталиева (тогда замминистра юстиции), которая сказала, что законных оснований для отказа нет.

В свою очередь Ж.Мамбеталиева заявила, что ответственность за подписанный приказ принимает министр, потому что он принимает окончательное решение.

Представитель правительства в ЖК Молдакун Абдылдаев попросил депутатов не политизировать вопрос. "Согласно статье 30 регламента ЖК депутаты имеют создать комиссию. Как вы сами слышите, представители разных фракций выражают свое согласие на создание. Вопрос можно решить простым голосованием. Но не нужно политизировать вопрос, связывать это с какой-то фракцией, президентом или его аппаратом", - сказал он.

В итоге вопрос поставили на голосование: 105 депутатов высказались в поддержку создания комиссии по делу в отношении А.Саляновой. 2 депутата проголосовали "против". Всего регистрацию прошли 107 человек.