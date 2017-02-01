Адвокат осужденного за изнасилование таксиста заявляет о невиновности своего клиента

8 февраля 2017, 14:10 Комментарии

Адвокат осужденного за изнасилование в Иссык-Кульской области таксиста считает своего подзащитного невиновным. Об этом Жуматай Абдрахманов заявил на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, приговор, вынесенный 30 ноября 2016 года Тонским районным судом и осудивший таксиста на три года, принят незаконно, так как нет ни одного доказательства вины его клиента.

"Мой подзащитный женат, у него двое детей, он сам человек верующий, живет в достатке, я могу сказать точно, что он не мог так поступить. В тот день он таксовал днем, его действительно остановила девушка, но когда он ее подобрал в машине находились еще две женщины, которых он отвез на автовокзал и там оставил. После того, как они вышли, это женщина по имени Ксения не могла объяснить, куда точно ей надо ехать, начала называть адреса, но после того как они приезжали, не могла вспомнить свой дом. После этого мой подзащитный разозлился, вытащил ее из машины насильно и оставил в центре Балыкчы, и больше ее не видел", − рассказал адвокат.

Он отметил, что судья не принял во внимание, что все экспертизы не показали следы насилия, на теле женщины не было ни одного синяка, а в качестве свидетеля допросили только ее сына, без присутствия стороны защиты.

"Я, конечно, точно не знаю, но если человек хочет изнасиловать, он будет делать это не днем, а ночью и не в городе. Да, была драка, как говорит ее сын, мой подзащитный просто вытаскивал ее из машины. Чем руководствовался судья при вынесении приговора, я не знаю", − добавил он.

Адвокат уверяет, что его подзащитный не виноват, он ни разу не привлекался к уголовной ответственности и не пытался кого-то насиловать, а информация в СМИ является не правдой.

"Сначала она требовала 20 тыс. сомов от таксиста, потом цена поднялась до $20 тыс., но у него таких денег нет. В таких случаях суд дает от 5 лет, а судья дал три года. Тоже непонятно. Только из-за того что он не судим и семьянин? Но я в такое не верю. Скоро мы вновь будем судится, и в этот раз мы проведем ряд экспертиз, и докажем его невиновность", − заключил Абдрахманов.

Напомним, в августе прошлого года УВД Иссык-Кулькой области сообщало, что в Тонском районе таксист изнасиловал женщину на глазах у ее пятилетнего сына. В ноябре суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. Такое решение вызвало возмущение среди гражданского общества, отдельные активисты призывали отправить в отставку судью.