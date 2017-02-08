Более 11 кг гашиша и марихуаны изъято за минувшие сутки в Джалал-Абаде

8 февраля 2017, 14:29 Комментарии

Сотрудниками УВД Джалал-Абадской области за сутки выявлено 2 наркопреступления, из незаконного оборота изъято более 11 кг. Наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.

7 февраля при проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков, в Токтогульском районе задержан 28-летний Ж.А., у которого при личном досмотре обнаружен гашиш чистым весом 820 гр.

"При обыске по месту проживания обнаружено и изъято 10 кг марихуаны и 150 гр. гашиша. В этот же день в ходе специальной операции в Базар-Коргонском районе сотрудниками ОБНОН УВД Джалал-Абадской области задержан 35-летний К.Ф. При личном досмотре в куртке обнаружена литровая банка, с марихуаной, общим весом 295 гр. После чего, в ходе санкционированного обыска дома у задержанного обнаружены спичечные коробки с марихуаной, чистым весом 340 гр. По данным фактам возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС. Проводится расследования", – говорится в сообщении.

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