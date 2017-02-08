Забытый Кыргызстан: Как часто отказывают в выдаче виз в Европу и США

8 февраля 2017, 14:02 Комментарии

Кыргызстан имеет дружеские отношения со странами Европы и США. Однако эти отношения не сильно отражаются на граждан страны, которые хотят посещать эти страны. K-News собрал и проанализировал статистические данные.

Кыргызстанцам чаще всех в Центральной Азии отказывают в выдаче шенгенской визы. Их не выдавали каждому 11-му кыргызстанцу в 2015 году.

При этом, кыргызстанцы их получают в 14 раз меньше, чем граждане Казахстана. Хуже всех обстоят дела с гражданами Таджикистана и Туркменистана.

Более того, граждане Кыргызстана меньше всех получают многоразовые шенгенские визы. В 2015 году их доля составила всего 5 % из выданных виз кыргызстанцам, в то время как у россиян – 68 % и казахстанцев – 19 %.

Примерно такие же проблемы имеются при получении визы в США. В 2016 году каждому второму кыргызстанцу отказали в выдаче визы категории «B», которые получают для туристических и бизнес-путешествий.

В 2016 году Кыргызстан вошел в Топ-3 стран региона, кому чаще всех отказывали в выдаче виз в этой категории. Тем временем, больше всех страдают граждане Узбекистана (57 %) и Таджикистана (55 %). За ними следует Кыргызстан (51,7 %), который, в свою очередь, уступает Туркменистану (33 %) и Казахстану (27.6 %).

За 10 лет, с 2006 по 2015 год, лидером по получению туристических и деловых виз в регионе оказался Казахстан. На его долю приходится около 161 тыс. виз, в то время как кыргызстанцы получили всего 31 тыс. 500 американских виз.

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