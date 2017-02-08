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ММА: Алимардан Абдыкааров завоевал чемпионский пояс WEF Proffight

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355020_mm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408828-ru.html

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8 февраля 2017, 14:18       Комментарии

Алимардан Абдыкааров завоевал пояс чемпиона WEF Proffight в весовой категории до 61 кг в рамках 27-го международного турнира по кулатуу-эртаймаш по правилам смешанных единоборств (MMA), прошедшего в Бишкеке. Об этом сообщили "ВБ" во Всемирной федерации эртаймаш (WEF).
Как уточнили организаторы, Абдыкааров выступал в главном поединке турнира и одолел Бахтиера Худоёрова из Таджикистана. Кыргызстанец применил болевым приемом на 4-й минуте первого раунда.
Также чемпионом WEF Proffight в весовой категории до 71 кг стал боец из Таджикистана Саидо Саидов, который победил кыргыстанца Рината Саякбаева нокаутом в первом раунде.
Отметим, на данном турнире приняли участие бойцы не только из Кыргызстана и Таджикистана, а также из Узбекистана и Казахстана. В рамках вечера прошли 23 поединка.
Помимо этого, четверо кыргызстанцев добились побед в основных боях, в частности Самат Эмильбеков болевым приемом одолел Абдугофора Таипова из Узбекистана, Нурлан Токтобакиев техническим нокаутом взял верх над узбекистанцем Камолом Казимовым, Ирисбай уулу Нурсултан удушающим приемом в первом раунде добился победы над Насимом Шариповым из Таджикистана, а также Илимбек Токтогулов нокаутировал таджикистанского бойца Искандера Шермишохова.
Результаты боев:
до 57 кг
<li>Толонбеков Даниель - Усон уулу Эламан - победа Толонбекова болевым приемом;</li><li>Пазылов Мирзамедин - Мухамадов Акбар (Таджикистан) - победа Мухамадова в связи с рассечением Пазылова;</li><li>Каипназар уулу Бексултан - Каландаров Асалбек (Таджикистан) - победа Каипназар уулу нокаутом.</li>
до 61 кг
<li>Заирбеков Мирбек - Амиралы уулу Айбелек - победа Заирбекова техническим нокаутом; </li><li>Жамшитбек уулу Азирет - Пиров Мухамад (Таджикистан) - победа Жамшитбек ууул болевым приемом;</li><li>Алимардан Абдыкааров - Худоеров Бахтиер (Таджикистан) - победа Абдыкаарова болевым приемом.</li>
до 66 кг
<li>Рахманберди уулу Нурсултан - Шонов Руслан (Казахстан) - победа Рахманберди уулу техническим нокаутом; </li><li>Курманбеков Нурсултан - Голубев Олег (Казахстан) - победа Курманбекова удушающим приемом.</li>
до 70 кг
<li>Курбанов Магомед - Чикалин Илья (Казахстан) - победа Курбанова в связи с травмой соперника;</li><li>Уметалиев Бахтияр - Авазкан уулу Саид Умар - победа Уметалиева техническим нокаутом.</li>
до 71 кг
<li>Ракыев Эркебек - Попов Георгий (Казахстан) - победа Ракыева техническим нокаутом; </li><li>Макамов Сагынбек - Баишбек уулу Акылбек - подан протест одной из сторон, решение пересматривается;</li><li>Оморбеков Эрнис - Фазилов Абдурахмон (Узбекистан) - победа Оморбекова болевым приемом; </li><li>Жаныбек уулу Каныбек - Заирбек уулу Эрзат - победа Жаныбек уулу техническим нокаутом; </li><li>Токтогулов Илимбек - Шермашохов Искандер (Таджикистан) - победа Токтогулова техническим нокаутом; </li><li>Ринат Саякбаев - Саидо Саидов (Таджикистан) - победа Саидова техническим нокаутом.</li>
до 77 кг
<li>Гимбатов Рамазан - Феруз Юсупов (Узбекистан) - победа Гимбатова техническим нокаутом; </li><li>Ирисбай уулу Нурсултан - Шарипов Насим (Таджикистан) - победа Ирисбай уулу удушающим приемом;</li><li>Эмильбеков Самат - Абдугофор Таипов (Узбекстан) - победа Эмилбекова болевым приемом.</li>
до 84 кг
<li>Киргизов Абдусамат - Камалов Дилмурод (Узбекистан) - победа Камалова по решением судей.</li>
до 93 кг
<li>Абдулазизов Усман - Топчубай уулу Бакай - победа Адулазизова удушающим приемом;</li><li>Нурлан Токтобакиев - Казимов Камол (Узбекистан) - победа Токтобакиева техническим нокаутом.</li>

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