Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4288 (+0.0017) 
Евро: 74.1118 (-0.5258) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Предложение о досрочном роспуске некоторых горкенешей будет внесено на рассмотрение президента после 22 февраля, - ЦИКПредложение о досрочном роспуске некоторых горкенешей будет внесено на рассмотрение президента после 22 февраля, - ЦИККрушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило более 74 млн сомовКрушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило более 74 млн сомов

С приближением президентских выборов началась атака на лидирующие партии – Анвар Арытков

Источник:
http://kabar.kg/news/s-pribliz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408827-ru.html

Похожие новости

Коллективу Департамента лекарственного обеспечения и медтехники представлен новый директор

Департамент лекарственного обеспечения возглавил человек из финразведки

В Кара-Балте снова не состоялись выборы мэра

Депутат: На местных выборах справку о несудимости можно было купить за 500 сомов

На местных выборах справки об отсутствии судимости продавались по 500 сомов, - депутат

8 февраля 2017, 14:00       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. С приближением президентских выборов началась атака на лидирующие политические партии. Об этом агентству "Кабар" сообщил депутат Анвар Артыков.
Отметим, что в СМИ появилось сообщение о том, что в регионах депутаты местных кенешей отказываются поддерживать кандидатов в мэры от коалиции большинства. В связи с этим отдельные средств массовой информации делают вывод, что позиции партий власти в регионах падают.
Помимо этого в кыргызстанских изданиях уверяют, что СДПК держится за кандидатов, против которых выступает местное население.
В свою очередь Анвар Артыков уверен, что на самом деле ситуация в регионах не связана с принадлежностью кандидатов к партиям, а скорее, это связано с их личностными характеристиками.
"У нас в стране вошло в привычку, если что-то не получается, то надо искать виновных у власти. Если люди не хотят выбрать именно предлагаемого мэра, то пусть изберут другого, в чем подвох? Здесь не нужно искать подводные камни и тем более делать выводы о крахе или падении партии. То, что происходит сегодня – это нормальная политическая борьба", - сказал он.
Помимо этого, нардеп считает, что кому-то в стране хочется, чтобы позиции правящих партий падали.
"Я думаю, что действия с этой целью реализуются в связи с предстоящими выборами. Всегда в такой период идет атака на лидирующие партии. Поэтому я хочу отметить, что позиции партий власти на прежнем уровне, а кадры вполне подготовлены", - добавил А.Артыков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум