С приближением президентских выборов началась атака на лидирующие партии – Анвар Арытков

8 февраля 2017, 14:00 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. С приближением президентских выборов началась атака на лидирующие политические партии. Об этом агентству "Кабар" сообщил депутат Анвар Артыков.

Отметим, что в СМИ появилось сообщение о том, что в регионах депутаты местных кенешей отказываются поддерживать кандидатов в мэры от коалиции большинства. В связи с этим отдельные средств массовой информации делают вывод, что позиции партий власти в регионах падают.

Помимо этого в кыргызстанских изданиях уверяют, что СДПК держится за кандидатов, против которых выступает местное население.

В свою очередь Анвар Артыков уверен, что на самом деле ситуация в регионах не связана с принадлежностью кандидатов к партиям, а скорее, это связано с их личностными характеристиками.

"У нас в стране вошло в привычку, если что-то не получается, то надо искать виновных у власти. Если люди не хотят выбрать именно предлагаемого мэра, то пусть изберут другого, в чем подвох? Здесь не нужно искать подводные камни и тем более делать выводы о крахе или падении партии. То, что происходит сегодня – это нормальная политическая борьба", - сказал он.

Помимо этого, нардеп считает, что кому-то в стране хочется, чтобы позиции правящих партий падали.

"Я думаю, что действия с этой целью реализуются в связи с предстоящими выборами. Всегда в такой период идет атака на лидирующие партии. Поэтому я хочу отметить, что позиции партий власти на прежнем уровне, а кадры вполне подготовлены", - добавил А.Артыков.