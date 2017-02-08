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Беременная преподавательница КГМА помогала идентифицировать останки погибших во время крушения Боинга

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/beremenna...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408826-ru.html

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8 февраля 2017, 14:04       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Беременная преподавательница Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) помогала идентифицировать останки погибших во время крушения "Боинга-747" вблизи Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба КГМА.
По ее информации, на днях ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова выразила благодарность преподавательнице кафедры судебной медицины и правоведения вуза Чолпон Джумагуловой за её отважную работу по опознанию и идентификации тел погибших во время крушения грузового самолёта под Бишкеком.
"Утром 16 января я пришла на кафедру, чтобы подать заявление на декретный отпуск. Тут же была вызвана в ректорат. А в ректорате сказали, дело такое неотлагательное, нужна ваша помощь", - вспоминает Ч.Джумагулова
Чолпон Джумагулова в 2011 году успешно окончив КГМА, на базе кафедры судебной медицины и правоведения прошла двухгодичную ординатуру, затем три года работала в отделе танатологии, то есть, в трупном отделе и считается компетентным в данной отрасли специалистом.
"Над идентификацией тел трудились ночь напролёт, и к утру были полностью опознаны и переданы родственникам 36 останков из 37. Подобную "ночь кошмара" я никогда не видела. Трагедия останется в моей памяти, возможно, навсегда", - отметила преподавательница.
Чолпон Джумагулова, мать двоих детей, в настоящее время ждет третьего ребёнка в семье. Коллеги желают беременной женщине здоровья, счастья и благополучия.
Напомним, 16 января вблизи Бишкека произошла авиакатастрофа. Boeing 747-412, летевший маршрутом Гонконг-Бишкек-Стамбул, не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал в ближайшее село Дача-СУ. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа.

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