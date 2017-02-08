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Минтранс КР: В ближайшее время задолженность по зарплате строителям дороги Балыкчы-Корумду будет погашена

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mintrans-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408825-ru.html

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В 2016 году МП "Ош-Тазалык" уменьшило дебиторскую задолженность на 27 млн сомов

8 февраля 2017, 14:15       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. В ближайшее время будет погашена задолженность по заработной плате работникам, задействованных при реконструкции автомобильной дороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.
Задержка произошла по той причине, что между заказчиком в лице Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог и компанией "Лонг Хай" проведена плановая работа по уточнению дебиторской и кредиторской задолженности с целью уточнения объема выполненных работ на участке автомобильной дороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду. В соответствии с расчетами заказчик в лице Департамента дорожного хозяйства имеет долг подрядчику-компании "Лонг Хай". Заказчик направил заявку в Министерство финансов КР на получение средств с целью погашения задолженности по заработной палате работникам, задействованных при реконструкции автомобильной дороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду, а также для погашения налоговых начислений.
Как известно, изначально при принятии решения по реконструкции участка автомобильной дороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду не был определен источник финансирования и этот вопрос решался в ходе строительства объекта и осуществлялось оно с параллельным проектированием. К 1 августа 2016 года работы выполнены на 33 % от контрактного объема данного участка, а в целом по проекту по состоянию на 10 декабря 2016 года фактическое выполнение составляет 21,3 %.
Департаментом дорожного хозяйства проведена инвентаризация, уточнены объемы и качество выполненных работ компанией "Лонг Хай", планы этой китайской компании по своевременному завершению строительства участка автодороги Балыкчы–Чолпон-Ата–Корумду.
Производственный процесс по уточнению данных был необходим для своевременного завершения реконструкции участка автодороги. На сегодня составлен график работ на 2017 год.

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