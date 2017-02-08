В Кыргызстане отмечается трехкратный рост случаев исламофобии в СМИ, - исследование

8 февраля 2017, 13:34 Комментарии

В 2014 году исследователи фиксировали антиисламскую риторику в 7% материалов и затронутую тему обсуждали лишь 19% интернет-пользователей, так же придавая негативную окраску своим постам. По итогам 2016 года исламофобные высказывания, которые провоцировали агрессивные речи в интернете, увеличились до 81%. Эта данные приводятся в ежегодном исследовании "Исламофобия, пропаганда и нетерпимость в СМИ и Интернете-2016", проводимом Школой миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии.

В период медиа-мониторинга в 2016 году эксперты обнаружили более 470 различных статей, постов и иллюстраций, содержащих антиисламскую риторику в разных видах медиа.

Тщательный анализ с помощью специальных маркеров, разделенных на 25 видов, выявил несколько категорий нетерпимости по исламофобному типу:

- в 54% обнаруженных статей авторы использовали предвзятое изображение мусульман в негативном контексте;

- в 27% изученных материалов образ мусульман рисовался как угроза своей культуре;

- авторы 11% статей и постов, квалифицированных по исламофобному типу, формировали враждебный образ мусульман наряду с завуалированной экстремистской пропагандой, делая неправильные сравнения и не замечая негативного влияния этого на аудиторию;

- в 5% материалов авторы смешивали этническую, религиозную и социальную проблематику, упоминая эти группы в контексте, не имеющем никакого отношения к данной теме;

- 3% задокументированной антиисламской риторики преподносили образ мусульман как угрозу общественной безопасности и содержали завуалированные формы лексики нетерпимости.

В период исследований группа медиа-мониторинга провела тестовые опросы о том, как относится население Кыргызстана к исламофобии и лексике нетерпимости в публичном пространстве.

75% респондентов сказали, что они слышали публичные заявления, выражающие неодобрение , ненависть или агрессию по отношению к мусульманам; 22% опрошенных слышали такие сообщения относительно этнических групп и 3% сказали, что ничего подобного не слышали.

Среди каналов распространения ненавистнических высказываний респонденты указали интернет (77%), газеты (15%), публичные мероприятия (6%), телевидение (2%) и назвали распространителей ненависти в следующем порядке: журналисты и авторы статей и постов (42%), политики и общественные деятели (28%), интернет-пользователи (19%), милиция (7%), люди на улице (3%), учителя и воспитатели (1%).

Мониторинг проводился методом контент-анализа, основанного на достоверном, верифицируемом и объективном исследовании сообщений в печатных, вещательных и онлайн медиа Кыргызстана и направленном на выявление языка вражды.