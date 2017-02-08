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Мэр А.Ибраимов ознакомился с работой музея имени А.Токомбаева (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

    

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408823-ru.html

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8 февраля 2017, 13:35       Комментарии

Мэр города Бишкек Албек Ибраимов посетил мемориальный дом-музей имени Аалы Токомбаева и ознакомился с его работой. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба мэрии.
Сотрудники музея рассказали Албеку Ибраимову о деятельности музея и организовали небольшую экскурсию по выставочным залам. Музей создан в 1990 году и имеет 3 выставочных и 3 мемориальных зала. Экспозиция посвящена жизнедеятельности поэта, писателя, Героя Социалистического Труда Аалы Токомбаева. При музее проходят литературные встречи с писателями и поэтами, также ставятся спектакли по произведениям Токомбаева. В фонде музея находится 4 тыс. 475 экспонатов - личные вещи, библиотека, произведения, фотодокументальные материалы, ордена и медали, сувениры и личные письма Токомбаева.

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