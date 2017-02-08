По Кыргызстану днем в отдельных районах возможен снег – прогноз погоды на 9 февраля

8 февраля 2017, 13:50 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков. Днем в отдельных районах Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей снег, в Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: 0...-5

днем: +4...+9

Таласская область

ночью: -1...-6

днем: +3...+8

Баткенская область

ночью: -2...-7

днем: +1...+6

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -3...-8

днем: +1...+6

Иссык-Кульская область

ночью: -4...-9

днем: 0...+5

Нарынская область

ночью: -21...-26

днем: -8...-13

В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0...-2, максимальная температура воздуха днем +7...+9.