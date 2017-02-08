По Кыргызстану днем в отдельных районах возможен снег – прогноз погоды на 9 февраля

8 февраля 2017, 13:50 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков. Днем в отдельных районах Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей снег, в Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: 0...-5
днем: +4...+9
Таласская область
ночью: -1...-6
днем: +3...+8
Баткенская область
ночью: -2...-7
днем: +1...+6
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -3...-8
днем: +1...+6
Иссык-Кульская область
ночью: -4...-9
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -21...-26
днем: -8...-13
В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0...-2, максимальная температура воздуха днем +7...+9.