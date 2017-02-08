Предложение о досрочном роспуске некоторых горкенешей будет внесено на рассмотрение президента после 22 февраля, - ЦИК

8 февраля 2017, 14:02 Комментарии

Предложение о досрочном роспуске некоторых городских кенешей будет внесено на рассмотрение президента после 22 февраля. Об этом агентству АКИpress сообщил заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов. Ранее в городах Айдаркен и Кадамжай Баткенской области и Кант и Кара-Балта Чуйской области прошли повторные выборы мэров. В Айдаркене, Кадамжае и Кара-Балте повторные выборы не состоялись.

"В данном случае есть только одно решение - ЦИК направит президенту предложение о досрочном роспуске этих городских кенешей. Но, стоит отметить, что мы не будем отправлять предложение о досрочном роспуске по каждому горкенешу, где не состоялись повторные выборы. Предложение будет направлено после того, как во всех городах пройдут повторные выборы. Последние повторные выборы мэров пройдут 22 февраля в городах Таш-Комур и Чолпон-Ата", - сказал он.

По словам А.Бекматова, после того, как предложение ЦИК о досрочном роспуске отдельных горкенешей будет направлено, у президента есть месячный срок для принятия решения.

"Окончательное решение остается за президентом. Но в практике еще не было такого случая, когда бы глава государства принял решение не распускать городской кенеш в такой ситуации. Окончательное решение президент принимает в месячный срок. После этого будут назначены повторные выборы депутатов городских кенешей. Все сроки будут сокращены на треть. Таким образом, досрочные выборы депутатов городских кенешей будут объявлены за 45 дней до голосования, а не за 2 месяца", - пояснил он.

Зампредседателя ЦИК добавил, что все расходы на проведение досрочных выборов городских кенешей будут покрыты за счет республиканского бюджета.