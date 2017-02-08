Минтранс обещает закрыть долг перед работниками, ремонтировавшими дорогу Балыкчы – Чолпон-Ата

8 февраля 2017, 13:53 Комментарии

В ближайшее время будет погашена задолженность по заработной плате работникам, задействованных при реконструкции автомобильной дороги Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду, сообщает пресс-служба Минтрансдора.

Задержка произошла по причине того, что между Департаментом дорожного хозяйства и компанией "Лонг Хай" проведена плановая работа по уточнению дебиторской и кредиторской задолженности с целью выяснения объема выполненных работ.

"В соответствии с расчетами Департамент дорожного хозяйства имеет долг перед "Лонг Хай". Департамент направил заявку в Минфинан на получение средств с целью погашения задолженности по заработной палате работникам, задействованных при реконструкции автомобильной дороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду, а также для погашения налоговых начислений", – говорится в сообщении.

Изначально, при принятии решения по реконструкции участка автомобильной дороги Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду не был определен источник финансирования и этот вопрос решался в ходе строительства объекта и осуществлялось оно с параллельным проектированием.

"К 1 августа 2016 года работы выполнены на 33% от контрактного объема данного участка, а в целом по проекту по состоянию на 10 декабря 2016 года фактическое выполнение составляет 21,3%. Департаментом дорожного хозяйства проведена инвентаризация, уточнены объемы и качество выполненных работ компанией "Лонг Хай", планы этой китайской компании по своевременному завершению строительства участка автодороги Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду. Производственный процесс по уточнению данных был необходим для своевременного завершения реконструкции участка автодороги", – отметили в пресс-службе.