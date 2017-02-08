Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4288 (+0.0017) 
Евро: 74.1118 (-0.5258) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило более 74 млн сомовКрушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило более 74 млн сомовПо Кыргызстану днем в отдельных районах возможен снег – прогноз погоды на 9 февраляПо Кыргызстану днем в отдельных районах возможен снег – прогноз погоды на 9 февраля

Минтранс обещает закрыть долг перед работниками, ремонтировавшими дорогу Балыкчы – Чолпон-Ата

Источник:
http://knews.kg/2017/02/mintra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408820-ru.html

Похожие новости

Минтранс КР: В ближайшее время задолженность по зарплате строителям дороги Балыкчы-Корумду будет погашена

В Кыргызстане в суде рассмотрят дело о блокировке сайтов, способных причинить вред психическому здоровью несовершеннолетних

Вырастила братьев, зарабатывая ремонтом обуви, — сапожница из Балыкчи

Алмазбек Атамбаев поручил завершить все запланированные на этот год работы по строительству и ремонту дорог

Президент поручил Минтрансу завершить в срок строительство дорог

8 февраля 2017, 13:53       Комментарии

В ближайшее время будет погашена задолженность по заработной плате работникам, задействованных при реконструкции автомобильной дороги Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду, сообщает пресс-служба Минтрансдора.
Задержка произошла по причине того, что между Департаментом дорожного хозяйства и компанией "Лонг Хай" проведена плановая работа по уточнению дебиторской и кредиторской задолженности с целью выяснения объема выполненных работ.
"В соответствии с расчетами Департамент дорожного хозяйства имеет долг перед "Лонг Хай". Департамент направил заявку в Минфинан на получение средств с целью погашения задолженности по заработной палате работникам, задействованных при реконструкции автомобильной дороги Балыкчы –Чолпон-Ата –Корумду, а также для погашения  налоговых начислений", – говорится в сообщении.
Изначально, при принятии решения по реконструкции участка автомобильной дороги Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду не был определен источник финансирования и этот вопрос решался в ходе строительства объекта и осуществлялось оно с параллельным проектированием.
"К 1 августа 2016 года работы выполнены на 33% от контрактного объема данного участка, а в целом по проекту по состоянию на 10 декабря 2016 года фактическое выполнение составляет 21,3%. Департаментом дорожного хозяйства проведена инвентаризация, уточнены объемы и качество выполненных работ компанией "Лонг Хай", планы этой китайской компании по своевременному завершению строительства участка автодороги Балыкчы – Чолпон-Ата – Корумду. Производственный процесс по уточнению данных был необходим для своевременного завершения реконструкции участка автодороги", – отметили в пресс-службе.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум