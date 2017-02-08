В Кыргызстане госдолг в 2016 году составил более $4 млрд

8 февраля 2017, 13:44 Комментарии

Размер госдолга на 31 декабря 2016 года составил $4 млрд 105 млн, внутренний долг – $322,7 млн и внешний долг – $3 млрд 782,5 млн. Об этом на пресс-конференции заявил министр финансов Адылбек Касымалиев.

Он отметил, что по отношению к ВВП размер внешнего долга составил 57,2%.

"В прошлом году действовал закон о государственном долге, где объем внешнего долга не должен был превышать 60% к ВВП. То есть объем госдолга укладывается в эти 60%. На обслуживание государственного долга на 2016 года было израсходовано 20,6 млрд сомов", – сказал министр.