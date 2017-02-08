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Департамент лекарственного обеспечения возглавил человек из финразведки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355050_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408817-ru.html

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8 февраля 2017, 13:25       Комментарии

Министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев представил коллективу Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛОиМТ) нового генерального директора Гульмиру Шакирову. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.
Батыралиев надеется, что работа департамента будет поставлена на соответствующий уровень в кратчайшие сроки, так как новый руководитель - человек из финансовой разведки. По его словам, среди основных задач, это внедрение Единой электронной базы лекарственных средств и медицинской техники. А это исключит возможность импорта фальшивых препаратов, возможность сокрытия имеющегося в наличии лекарств для проведения фиктивных тендеров либо создания на них искусственного дефицита и повышения цен.
"Исключить возможность сговора врача с аптекой, при котором медик получает "вознаграждение" за проданные аптекой лекарства по его рецептам. И это в первую очередь соответствует стратегии нашей страны по борьбе с коррупцией и обеспечению доступа к качественным и безопасным препаратам", - отметил министр здравоохранения.
В свою очередь Гульмира Шакирова поблагодарила всех за оказанное ей доверие и отметила, что со всем коллективом приложат все усилия для достижения результатов.
Напомним, в конце прошлого года вопросы касательно деятельности ДЛОиМТ обсуждались и в парламенте, и в СМИ.

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