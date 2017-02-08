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Минфин озвучил расходы министерств на госзакупки

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355047_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408816-ru.html

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8 февраля 2017, 13:28       Комментарии

За 2016 год в Кыргызстане по линии государственных закупок было проведено 44 тыс. 70 конкурсов. Через сайт госзакупок тендеры объявляли министерства и ведомства, финансируемые республиканским бюджетом, местные органы управления, финансируемые местным бюджетом, госпредприятия и акционерные общества с госдолей, более 50% которые попадают под действия закона об электронной площадке.
Общая сумма затрат по конкурсам составила 43,5 миллиарда сомов.
Расходы за счет республиканского бюджета министерств и ведомств - 18,8 млрд сомов. Экономия благодаря госзакупкам составила 2,9 млрд сомов.
Расходы местных органов из местного бюджета - 7,5 млрд сомов, экономия составила 1,8 млрд сомов.
Госпредприятиям потребовалось 5,2 млрд сомов. Экономия составила - 1,2 млрд сомов.
Акционерным обществам с госдолей более 50% потребовалось 12 млрд сомов. Экономия составила 3,2 млрд сомов.
Как отметил министр финансов Адылбек Касымалиев, несмотря на недоверие к программе электронных закупок, есть хорошие результаты.
"Согласно этим данным закон о госзакупках работает. Мы идем к цивилизованному методу проведения торгов и конкурсов на электронной площадке", - отметил Касымалиев.
Тем не менее, как отметил министр, в 2017 году дефицит бюджета, как и ожидалось, будет. Он планируется в размере 23 млрд сомов, или 4,7% к ВВП, но источники покрытия есть. По словам главы Минфина, в 2016 году дефицит бюджета сложился на уровне 20,9 млрд сомов, что составило по отношению к ВВП 4,5% при плане 22,1 млрд сомов, или 4,1%.

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