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Родственники таксиста-насильника не согласны с приговором

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355052_ro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408814-ru.html

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Мягким приговором насильнику недовольны в парламенте

8 февраля 2017, 13:50       Комментарии

Родственники таксиста, осужденного за изнасилование Тонским судом, не согласны с приговором. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил адвокат Жуматай Абдрахманов.
Напомним, приговором суда от 30 ноября 2016 года таксист Талант, 1986 г.р., осужден на 4 года за изнасилование некой Ксении, 1983 г.р.
"По нашему мнению, решение суда было вынесено незаконно. Потому что нет ни одного доказательства об изнасиловании. Суд руководствовался только показаниями потерпевшей и её маленького сына. Он говорит, что да, видел, что мама с кем-то ругалась и все. Событие происходило в г. Балыкчы днем, в 12 часов. Как вы это представляете?
Нормальный мужик, семейный, днем взял и изнасиловал? Все заключения экспертизы говорят о том, что преступления не было. Ни на белье, ни на теле потерпевшей не найдено следов изнасилования. Также на теле девушки не было ни ссадин, ни гематом. Чем руководствовался суд, я не знаю. Сначала она требовала 20 тысяч сомов, потом 20 тысяч долларов. У осужденного не было мотивов идти на такое преступление. Также неясно, почему суд дает 4 года, когда за такие преступления обычно дают от 5 лет и выше. Сам осужденный говорит, что не виновен. Он сообщил через адвоката, что подобрал голосующую женщину, довез до нужного места и уехал. С его слов, потерпевшая была пьяной", - рассказывает адвокат.
В г. Балыкчы ходили слухи о репутации осужденного, и якобы о том, что ранее мужчина уже совершал подобные преступления, но со слов адвоката, прокуратура этого не подтвердила.

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