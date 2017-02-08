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В 2017 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 23 млрд сомов – А.Касымалиев.

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2017-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408813-ru.html

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8 февраля 2017, 13:37       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В 2017 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 23 млрд сомов или 4,7% к ВВП. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.
По его словам, источники покрытия есть. "Всегда, когда говорят, что увеличивается дефицит бюджета, люди понимают так, что государство не может профинансировать эти расходы. Но на самом деле дефицит появляется тогда, когда мы берем кредиты, гранты на строительство нашей инфраструктуры. Это дороги, энергетические проекты, кредиты в сфере сельского хозяйства, здравоохранение и медицины. Например, кредиты для реконструкции бишкекской ТЭЦ, Токтогульский ГЭС. Вот как проявляется дефицит. Хочу отметить, что у нас есть источники их покрытия", - заверил А.Касымалиев и отметил, что дефицит имеется во всех странах, и в развивающихся и в развитых.
Министр добавил, что в 2016 году дефицит бюджета сложился на уровне 20,9 млрд сомов.

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