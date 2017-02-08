Коллективу Департамента лекарственного обеспечения и медтехники представлен новый директор

8 февраля 2017, 13:39 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев представил коллективу Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники нового генерального директора Гульмиру Шакирову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр отметил, что в последнее время вопросы касательно деятельности Департамента обсуждались и в парламенте и в СМИ.

"Перед департаментом стоят задачи, которые надо решить в кратчайшие сроки. Коллектив молодой, перспективный, есть также очень опытные старые кадры. Новый руководитель человек из финансовой разведки и мы надеемся, что работа Департамента будет поставлена на соответствующий уровень в кратчайшие сроки. Среди основных задач, внедрение Единой электронной базы лекарственных средств и медицинской техники. Потому что создание базы лекарственных средств исключит возможность импорта фальшивых лекарственных средств (ЛС), возможность сокрытия имеющегося в наличии ЛС для проведения фиктивных тендеров либо создания искусственного дефицита и искусственного повышения цен на ЛС. Исключит возможность сговора врача с аптекой, при котором врач получает "вознаграждение" за проданные аптекой ЛС по его рецептам. И это в первую очередь соответствует стратегии нашей страны по борьбе с коррупцией и обеспечению доступа к качественным и безопасным ЛС", - отметил Т.Батыралиев.

В свою очередь Гульмира Шакирова поблагодарила всех за оказанное ей доверие и отметила, что со всем коллективом приложат все усилия для достижения результатов.

Шакирова Гульмира Абидиновна, родилась 14 апреля 1968 года в селе Гульча Алайского района Ошской области.

Образование:

В 1989 году окончила Московский кооперативный институт, специальность бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности.

В 1994 году окончила аспирантуру Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова.

Кандидат экономических наук, доцент.

Трудовая деятельность

1989-1997 — Кыргызский государственный национальный университет, преподаватель, старший преподаватель, доцент.

1997-2006 — Институт интеграции Кыргызско-Европейского факультета, доцент.

2006-2008 — Служба финансовой разведки КР, главный инспектор.

2008-2009 — Министерство финансов КР, советник министра.

Февраль - март 2009 — Советник председателя Социального фонда КР.

Март 2009 - август 2010 — Социальный фонд КР, директор учебно-методического центра.

Август - октябрь 2010 — Государственная служба финансовой разведки, заместитель председателя.

Августа 2011 - январь 2012 — Председатель Государственной службы финансовой разведки

Январь 2012 - август 2015 — Директор Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве.

7 февраля 2017 года назначена на должность директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники.