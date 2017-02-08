"Портрет дипломата": Как хорошо посол И.Жунусов говорит на турецком и чем отличается работа посла от творчества (интервью)

8 февраля 2017, 13:22 Комментарии

23 декабря 1991 года Кыргызстан и Турция установили дипломатические отношения. В прошлом году страны отметили 25-летие дипотношений.

Посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов в эксклюзивном интервью АКИpress рассказал о кыргызско-турецких отношениях, кыргызах, нелегально работающих в Турции, и о том, как он говорит на турецком языке.

- Как вы оцениваете уровень сотрудничества с Турцией в настоящий момент?

- Сотрудничество Кыргызстана и Турции определяется историческими и культурными корнями, основанными на отношениях дружбы, связывающими наши народы. Не случайно Турция первой признала независимость Кыргызстана и установила с нами дипломатические отношения. За эти годы сформировался активный характер двустороннего сотрудничества и в настоящее время наши отношения вышли на уровень стратегического сотрудничества.

Подтверждением этого является не только созданный обоими государствами Высший Совет стратегического сотрудничества, но и действующий Договор о вечной дружбе и сотрудничестве между Кыргызстаном и Турцией от 24 октября 1997 года, а также активная динамика взаимных визитов, в том числе на самом высоком уровне.

Двусторонние отношения Кыргызстана и Турции носят интенсивный характер и оцениваются обеими сторонами как положительные. Кыргызстан входит в число внешнеполитических приоритетов Турции и рассматривается в качестве одного из важных партнеров в Центральноазиатском регионе. Кыргызско-турецкие отношения развиваются стабильно, основываясь на широкой договорно-правовой базе, охватывающей основные аспекты межгосударственного сотрудничества и в своей совокупности представляющие прочный фундамент, на котором должны выстраиваться кыргызско-турецкие отношения на длительную перспективу.

Активное сотрудничество развивается в сфере образования, торговли и услуг, культуры, а также военно-технической области. За годы обретения независимости в рамках образовательных программ, бесплатно предоставляемых Турцией, большое количество кыргызских студентов получило высшее образование в Турции. Кроме того свой вклад в сотрудничество в сфере образования вносит и Кыргызско-Турецкий университет "Манас", где также обучается большое количество турецких студентов. Сотрудничество в образовательной сфере позволяет как кыргызским, так и турецким студентам ближе ознакомиться с историей, культурой, традициями обоих народов.

Отношения между двумя странами в настоящее время, несмотря на определенные разногласия по ряду моментов, продолжают оставаться дружескими и носящими стратегический и долгосрочный характер. Учитывая историческую общность двух стран и родство языка, культуры, вероисповедания, а также принимая во внимание единство интересов в рамках тюркского сообщества, сотрудничество между двумя странами имеет значительный потенциал для укрепления по всем направлениям взаимодействия и развития.

- Повлияли ли на отношения с Турцией события, которые произошли в 2016 году?

- Необходимо отметить, что события, произошедшие 15 июля 2016 года, когда в Турции была предотвращена попытка государственного переворота, стали большой неожиданностью и потрясением для всей страны. В настоящее время в Турции проходят серьезные внутриполитические процессы, непосредственным образом отражающиеся практически на всей жизнедеятельности страны, в том числе и в экономической, социально-культурной и иных сферах. Также на ситуацию в стране повлияла и начатая в Турции борьба со сторонниками организации Ф.Гюлена, которого официальные власти обвинили в организации государственного переворота и гибели турецких граждан.

Хотел бы отметить, что Кыргызстан одной из первых выразила поддержку Турции после попытки госпереворота. 16 июля 2016 года президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что Кыргызстан поддерживает законно избранные органы государственной власти дружественной Турции. Единственным источником власти является народ, в связи с чем Кыргызстан считает недопустимым применение военной силы для свержения руководства страны, избранного на демократических и свободных выборах. А.Атамбаев заявил, что народ Кыргызстана выражает поддержку законным властям Турции и призывает к скорейшему восстановлению мира, законности и порядка в стране.

- Турецкие СМИ часто пишут о том, что кыргызстанки задержаны в разных городах Турции в рамках спецопераций по борьбе с проституцией. По вашим данным, сколько кыргызстанок было задержано в 2016 году? В чем причина этого явления и как с ним бороться?

- Да, к большому сожалению, в последнее время участились случаи задержания наших соотечественниц в Турции в рамках данных операций. Сложно дать точную информацию о количестве задержанных гражданок Кыргызстана, так как после задержания турецкие правоохранительные органы сразу же депортируют задержанных, в большинстве случаев не информируя наши загранучреждения. Как известно, на основании подписанного Соглашения между Кыргызстаном и Турцией о взаимных поездках, кыргызские граждане могут пребывать на территории Турции 90 дней и свободно перемещаться по всей Турции, выполняя ту или иную работу или просто путешествуя.

При этом многие граждане, пользуясь этим, полагают, что за этот срок успеют найти приемлемую работу или занятие, а затем легализовать свое пребывание в стране, что не всегда получается, в связи с чем остаются в Турции нелегально.

Хотел бы отметить, что бороться с данными явлениями должно не только посольство и генеральное консульство, но также и все кыргызские компетентные органы, что позволило бы предотвратить и значительно снизить их количество жертв торговли людьми и нелегальных мигрантов.

- В Турции в последние годы часто происходят теракты. В последнем из них турецкие СМИ обвинили кыргызстанца Яхье Машрапова. Вы потребовали от турецких СМИ опровержения информации. Скажите, какая была реакция турецкой стороны? Сколько СМИ признали свою ошибку?

- Посольство постоянно отслеживает информацию, появляющуюся в турецких СМИ, каким-либо образом связанную с Кыргызстаном. В целях опровержения появившийся информации о причастности гражданина Кыргызстана Яхье Машрапова к теракту в Стамбуле посольство направило в ряд основных информационных агентств и СМИ Турции официальное письмо о недопустимости публикации неподтвержденной, непроверенной и ничем не обоснованной информации, а также с требованием принести извинения гражданину Кыргызстана.

По данному поводу посольство также проводило соответствующие встречи в компетентных органах Турции. К сожалению, турецкие СМИ не дали прямого опровержения и не принесли извинений, аргументируя это тем, что сразу же неверная информация была своевременно исправлена. Хотел бы отметить, что в последнее время турецкие СМИ при публиковании такого рода новостей, стараются не упоминать безосновательно возможную причастность к ним кыргызских граждан.

- В связи с терактами в Турции какие меры были предприняты для того, чтобы улучшить безопасность посольства Кыргызстана?

- В связи с терактами в посольстве усилены меры безопасности здания посольства, установлены видеокамеры по всему периметру здания, установлены решетки. Направлены официальные письма в компетентные органы Турции с просьбой об усилении мер защиты посольства, в ответ на что турецкие правоохранительные органы предпринимаю меры по обеспечению безопасности посольства и официальной резиденции.

- Скажите, пожалуйста, какое количество кыргызстанцев сейчас пребывают в Турции? Сколько из них находятся там незаконно? Что мешает кыргызстанцам на законных основаниях работать и жить в Турции?

- В настоящее время на консульском учете посольства по Анкарскому округу состоят около 900 граждан Кыргызстан, а на консульском учете генерального консульства КР в Стамбуле около 1,2 тыс. граждан КР. Большинство находящихся на консульском учете составляют студенты, аспиранты и курсанты, обучающиеся в различных ВУЗах Турции. Определение точного количества граждан, пребывающих на территории Турции затруднительно, в связи с тем, что основное количество граждан КР находится в Турции нелегально, большая часть которых регулярно задерживается и депортируется из Турции.

По неофициальной информации, в настоящее время на территории Турции пребывают более 7,5 тыс. граждан КР. При этом хотел бы отметить, что ежегодно с мая по октябрь, в период летнего сезона в Турции, количество пребывающих кыргызских трудовых мигрантов увеличивается до 14-15 тыс. человек.

В условиях упрощенного визового режима миграционный поток граждан КР нарастает и остается неконтролируемым. Пользуясь трехмесячным безвизовым режимом, граждане Кыргызстана в поисках работы въезжают в Турцию и остаются нелегально работать без получения официальных разрешений на работу и без наличия рабочих виз. К сожалению, посольство и генконсульство КР в Стамбуле не в состоянии отследить общее количество нелегально находящихся в Турции граждан КР, так как в большинстве случаев граждане Кыргызстан сами стараются не контактировать с посольством, обращаясь лишь в тех случаях, когда им необходима какая-либо конкретная помощь.

Зачастую граждане КР, направляясь в Турцию с целью трудоустройства, начинают искать работу только после прибытия в Турцию, а также интересоваться процедурами получения соответствующих разрешительных документов, что необходимо осуществлять до выезда. В большинстве случаев, найдя работу, наши соотечественники соглашаются на нелегальные условия работы, без оформления соответствующих документов. Как следствие, появляется риск быть обманутым недобросовестным работодателем, оказаться жертвой торговли людьми, подвергнуться депортации за нелегальное пребывание и работу. При отсутствии рабочей визы, вида на жительство и других документов, оформленных в рамках законодательства Турции, по истечении 90 дней с момента прибытия в Турцию нахождение в стране наших граждан обретает нелегальный статус.

- Депутат Дамирбек Асылбек уулу на заседании парламента попросил ускорить вопрос назначения консула Кыргызстана и его помощника в городе Стамбул (Турция). На каком этапе находится проработка вопроса?

- Как я понимаю, в данном случае речь идет о назначении генерального консула Кыргызстана в Стамбуле, должность которого вакантна с марта 2016 года. Хотел бы внести уточнение, что согласно законодательству Кыргызстана генеральный консул назначается президентом Кыргызстана по представлению Министерства иностранных дел КР.

Что касается должности помощника консула, такой должности не существует и ее нет в штатном расписании. Возможно, речь идет о должности вице-консула. В данном случае вопрос назначения сотрудников Генерального консульства в мою компетенцию не входит.

И.Жунусов с сыном Эламаном

- Вы уже 2,5 года находитесь в Турции. С какими трудностями вы столкнулись в начале? Был ли языковой барьер или вам легко дался турецкий?

- Трудности есть везде и в каждой работе. Неправильно получится, если я скажу, что не сталкиваюсь с трудностями. Есть некие сложности на работе, с которыми нам приходится сталкиваться постоянно, к примеру, не все наши граждане, приезжающие в Турцию работать, обращаются в посольство для постановки на консульский учет. Поэтому у нас нет точной информации, чем они занимаются, где проживают. К сожалению, такие граждане обычно обращаются в посольство только, когда сталкиваются с проблемами и случается беда, например, работодатель не выплатил заработную плату или за противозаконные действия они были арестованы правоохранительными органами Турции.

Бывает такое, что в посольство обращаются родители из Кыргызстана с просьбой найти их ребенка, который не выходит с ними на связь больше 4-5 месяцев. Родные сами не знают, в каком городе находится их родственник и чем он занимается. Посольство незамедлительно приступает к поиску этого человека и информирует об этом Кыргызстан, однако, как вы понимаете, процедура не из легких. Если бы по приезде граждане сразу вставали на консульский учет, все было бы намного проще.

С турецким языком у меня проблем не было. Владею им свободно на разговорном уровне. Но на официальных мероприятиях или на двусторонних встречах я как посол Кыргызстана выступаю только на кыргызском языке.

- До работы в правительстве и парламенте вы трудились в сфере образования. Что для вас легче - преподавать и передавать знания или представлять страну?

- Каждая занимаемая мной должность ответственна, но представлять свою страну за рубежом в чужой стране - это большая ответственность.

В парламенте занимаются не только законодательством, но и решением проблем народа в целом. Что касается педагогики, я считаю, что если ты даешь некачественные знания, то ты тем самым только приносишь вред. Если твое творчество не доставляет слушателям эстетического удовольствия или если нет никакой пользы от твоих произведений, я считаю это бестолковым творчеством. Тем самым я бы хотел сказать, что у каждого дела и у каждой профессии есть свои трудности и есть своя ответственность.

- Как изменилась ваша жизнь и ваше отношение к работе после того, как на ваших глазах убили вашего коллегу?

- Жизнь проходит. Убийство посла России в Турции Андрея Карлова - это большая трагедия для нас, это большая трагедия лично для меня. И то, что я оказался в тот день в том месте, в тот самый момент и был рядом с ним - это судьба. Мы были хорошими друзьями с Андреем Геннадьевичем и дружили семьями. Жаткан жери жайлуу болсун (Пусть земля ему будет пухом).

После этой трагедии я начал больше уделять внимание вопросу безопасности. И не только своей, но в первую очередь сотрудников посольства и их семей, требуя от них предельной осторожности и внимательности.

В эти нелегкие времена в Турции пусть Всевышний оберегает и защищает нас и всех людей.

- Из-за частых терактов считаете ли вы целесообразным приезжать кыргызстанцам в Турцию? Какова обстановка в посольстве Кыргызстана? Отослали ли дипломаты свои семьи на родину или хотели ли перевестись в более безопасное место?

- Хотел бы подчеркнуть, что ситуация в Турции не так критична, как зачастую пишут и передают в газетах и новостях. Несмотря на террористические акты, жизнь в стране продолжает идти своим чередом. Работают все учреждения, школы, магазины, торговые центры, рестораны. Конечно, теракты не проходят бесследно, люди стараются не посещать многолюдные места, митинги из предосторожности.

Обстановка в посольстве, как и раньше, спокойная и рабочая. Работы в значительной степени прибавилось, учитывая, что в последние годы Турция, можно смело сказать, является одним из главных центров событий, на котором сконцентрировано внимание мировой общественности. Конечно, учитывая ситуацию, есть определенные опасения, но никто из сотрудников посольства не отправил свои семьи домой. И пока что никто не высказал желания из-за ситуации в Турции перевестись в какое-либо другое место. Я, как и все сотрудники посольства, полагаю, что, несмотря на все сложности, нужно продолжать работать там, куда нас и направила Родина.