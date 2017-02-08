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Айнуру Алтыбаева обвинила Минэкономики в диверсии против Кыргызстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355046_ay...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408805-ru.html

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8 февраля 2017, 12:58       Комментарии

Сегодня, 8 февраля, депутаты парламента рассматривали законопроект, которым предлагается освободить от уплаты налогов импортеров золотых мерных слитков.
Однако данный проект закона вызвал критику у парламентариев. Так, депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Зиялдин Жамалдинов призвал коллег не поддерживать данный законопроект. По его мнению, освободив от налогов импорт, бюджет Кыргызстана потеряет достаточно солидные деньги.
"Почему мы не поддерживаем своих производителей? Значит, в этом законопроекте заинтересованы те, кто ввозит золото в нашу страну. Правительство обычно заявляет о потере 2 млн сомов, а тут мы теряем 10 млн. Нужно отклонить данный законопроект. Давайте лучше ввезем свое оборудование и освободим его от налогов", - сказал Жамалдинов.
В свою очередь его коллега от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева обвинила Министерство экономики в диверсии против Кыргызстана. По ее словам, из 341 тонны добытого золота на Кумторе в страну вернулись лишь чуть более 100 тонн.
"Это неправильная позиция. Золото добывается у нас, но мы сами не можем им пользоваться. А Минэкономики еще и ухудшает ситуацию, выдавая лицензии на вывоз золотосодержащей руды. Вы ведете подрывную, диверсионную деятельность. Чем еще можно объяснить ваше упорное нежелание ввести экспортные пошлины на вывоз руды драгоценных металлов? Можно было еще пять лет назад ввести пошлины, и на деньги, которые бы получили, построить нужную золотоизвлекательную фабрику", - возмутилась парламентарий.

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