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Черный пиар посредством СМИ оказывает давление на суды – А. Жекшеев

Источник:
http://kabar.kg/news/chernyi-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408802-ru.html

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8 февраля 2017, 13:13       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Судебные органы подвержены черному пиару со стороны СМИ и оказываются под давлением. Об этом заявил общественный деятель Адыл Жекшеев во время круглого стола по судебной реформе в Бишкеке.
По его словам, некоторые компании, проиграв в судах, начинают заказывать статьи в СМИ для очернения судов и судебной системы.
"Есть факты, когда черный пиар используется для очернения всей судебной системы, реформы и государственных органов. Идет клевета через СМИ. Мы видим, что, проиграв в суде, некоторые люди обливают всех, кто не пошел у них на поводу, абсолютно бездоказательно обвиняется вся судебная система", - сообщил А.Жекшеев.
Общественный деятель привел в пример китайскую компанию, которая, проиграв в суде, начала обвинять судебные органы через СМИ.
"Одна китайская компания, проиграла в суде, и, не имея никаких доказательств, начала через СМИ обвинять всю судебную систему. Якобы суды лишили их имущества. А как они получили это имущество, они умалчивают. Также голословно говорили, что вложили 10 млн долларов инвестиций. При этом не могут показать, куда они вложили их. То есть безосновательно через СМИ поливают грязью", - сказал А.Жекшеев.
По его словам, практика публикаций в СМИ в значительной степени влияет на доверие к судам. "Это превращается в тенденцию. Когда через СМИ втягивают судей в скандалы, проплачивая какие-то материалы, при этом бездоказательно обвиняя судебную систему и все государственные органы. Мы должны переходить в правовое поле. Я бы призвал общественность прекратить практику черного пиара", - заключил А.Жекшеев.

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