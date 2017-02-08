Авиакатастрофа под Бишкеком: за воздушное судно АСТ получит от страховщиков $38 млн

8 февраля 2017, 12:54 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. По предварительным расчетам страхования компания "Евразия", зарегистрированная в Казахстане, может выплатить турецкой АСТ $38 млн. Об этом сообщает казахстанская компания "Евразия".

По данным казахстанской страховой компании, по наихудшему сценарию, общая сумма выплат от всех перестраховщиков только по стоимости воздушного судна турецкой компании АСТ может составить $38 млн США. "Но это только предварительные цифры. Суммы возмещения по ГПО в любой момент могут вырасти в разы, ведь расследование причин и последствий авиакатастрофы пока не подошло к завершению, и Комиссия Международного авиационного комитета не вынесла своего вердикта", - говорится на сайте компании.

Как было пояснено в компании, риски воздушного транспорта были перестрахованы в СК "Евразия", которая уже получила уведомление о страховом случае. Договор перестрахования предусматривает страхование воздушного судна, ГПО владельцев воздушного транспорта и ответственность перед третьими лицами.

"В случае, если этот инцидент произошел вследствие реализации одного из рисков, предусмотренных договором страхования и предоставления всех необходимых подтверждающих документов страхователем, СК "Евразия" готова осуществить страховую выплату в самые кратчайшие сроки. На данный момент идет сбор информации и документов по страховому событию. Вскоре после подсчета точного ущерба "Евразия" заложит резерв для страховой выплаты", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 января грузовой самолет Boeing-747, совершавший рейс из Гонконга в Стамбул, разбился в районе дачного поселка Дача-Су под Бишкеком. В результате трагедии погибло 39 человек, пострадало около 130.