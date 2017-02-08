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Минюст КР лишил двух адвокатов лицензий

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/miniust-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408800-ru.html

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8 февраля 2017, 13:00       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Министерство юстиции КР лишил двух адвокатов Салтанат Абдибаеву и Марата Токтоматова лицензии на право занятия адвокатской деятельностью, сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее информации, лицензий они лишены на основании представлений Совета адвокатов и заключений Комиссии по этике Адвокатуры КР, приказом Минюста КР от 1 февраля 2017 года № 48 и 49 "О лишении лицензии на право занятия адвокатской деятельностью", а также в соответствии п.2 ч.4 статьи 22 Закона КР "Об адвокатуре КР".
Министерство юстиции КР также сообщает, что согласно Закону КР "Об адвокатуре КР и адвокатской деятельности", жалобы и заявления на действия адвокатов рассматриваются Советом адвокатов в пределах их компетенции. По результатам рассмотрения жалобы, Совет имеет право вносить в Министерство юстиции КР представление о приостановлении или лишении адвокатской деятельности.
Министерство юстиции КР в свою очередь заверяет граждан в том, что будет углублять сотрудничество с органами управления Адвокатуры в целях обеспечения полного, всестороннего и объективного рассмотрения обращений граждан Советом адвокатов и Комиссией по этике Адвокатуры.

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