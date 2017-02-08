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Распределение средств пострадавшим и семьям погибших при авиакатастрофе будет прозрачным - А.Касымалиев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/raspredel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408798-ru.html

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Деньги среди пострадавших при крушении "Боинга" будут распределяться открыто, - министр А.Касымалиев

8 февраля 2017, 13:20       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Распределение средств для пострадавших и семьям погибших при авиакатастрофе под Бишкеком будет производиться прозрачно. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев, отвечая на вопросы журналистов.
Как он отметил, помощи для пострадавших при крушении Боинга было очень много. На сегодняшний день на специальном счете имеется более 70 млн сомов. "Все эти средства будут распределены между всеми пострадавшими. Сейчас над этим делом работает комиссия межгосударственного авиационного комитета и правительственна комиссия. Они предоставят нам итоги работы и потом будет произведено распределение помощи пострадавшим. Все пройдет открыто и прозрачно", - заверил министр.
Напомним, 16 января вблизи Бишкека произошла авиакатастрофа. Boeing 747-412, летевший маршрутом Гонконг-Бишкек-Стамбул, не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал в ближайшее село Дача-СУ. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа.

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