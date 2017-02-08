Деньги среди пострадавших при крушении "Боинга" будут распределяться открыто, - министр А.Касымалиев

8 февраля 2017, 12:46 Комментарии

Деньги, собранные на специальном счете МЧС для пострадавших при крушении грузового самолета "Боинг", будут распределяться открыто и объективно. Об этом 8 февраля на пресс-конференции в правительстве сказал министр финансов Адылбек Касымалиев. Сумма, поступившая на спецсчет, на 7 февраля превысила 70 млн сомов.

По происшествию работает комиссия Межгосударственного авиационного комитета, которая позднее предоставит итоги работы. Кроме того, министр напомнил, что есть комиссия, которая была создана в правительстве.

"По итогам работы комиссии будет произведено распределение этих средств. Я уверяю, что все будет происходить открыто", - заявил А.Касымалиев.