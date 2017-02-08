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Депутат А.Карашев: Я не пришел в парламент с какими-то определенными целями

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408796-ru.html

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8 февраля 2017, 12:57       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев (СДПК) 8 февраля прокомментировал АКИpress слова некоторых коллег о том, что он пришел в парламент с какими-то определенными целями.
Как сказал он, никакой цели нет. "Есть установленный законодательством порядок, я был 47-м в списке, очередь моя подошла, и я пришел в парламент как очередной депутат. Ничего такого", - отметил депутат.
Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность смены спикера ЖК даже после примирения Чыныбая Турсунбекова и лидера фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбека Бабанова, А.Карашев сказал, что на сегодня эта тема снята.
Относительно скорого прихода в Жогорку Кенеш Икрама Илмиянова, который в списке СДПК идет под №50, депутат отметил: "Я не могу сказать. До него еще есть очередники. Керезбеков, по-моему. Когда подойдет время, посмотрим".
Говоря о первом ощущении от работы фракции, парламентарий ответил, что сейчас рано выводы делать: после его прихода еще не было заседания СДПК.
Список СДПК:
№46 - Баяхунов Нурмахаммат Баяхунович (написал заявление об уходе по собственному желанию)
№47 - Карашев Аалы Азимович (пришел вместо Н.Баяхунова)
№48 - Осмонова Айнура Шермаматовна (пришла вместо Искендера Кадыркулова, который стал генеральным директором "Северэлектро")
№49 - Керезбеков Канат Керезбекович (ректор КГЮА)
№50 - Илмиянов Икрамжан Саттарович

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