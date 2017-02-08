Депутат А.Карашев: Я не пришел в парламент с какими-то определенными целями

8 февраля 2017, 12:57 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев (СДПК) 8 февраля прокомментировал АКИpress слова некоторых коллег о том, что он пришел в парламент с какими-то определенными целями.

Как сказал он, никакой цели нет. "Есть установленный законодательством порядок, я был 47-м в списке, очередь моя подошла, и я пришел в парламент как очередной депутат. Ничего такого", - отметил депутат.

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность смены спикера ЖК даже после примирения Чыныбая Турсунбекова и лидера фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбека Бабанова, А.Карашев сказал, что на сегодня эта тема снята.

Относительно скорого прихода в Жогорку Кенеш Икрама Илмиянова, который в списке СДПК идет под №50, депутат отметил: "Я не могу сказать. До него еще есть очередники. Керезбеков, по-моему. Когда подойдет время, посмотрим".

Говоря о первом ощущении от работы фракции, парламентарий ответил, что сейчас рано выводы делать: после его прихода еще не было заседания СДПК.

Список СДПК:

№46 - Баяхунов Нурмахаммат Баяхунович (написал заявление об уходе по собственному желанию)

№47 - Карашев Аалы Азимович (пришел вместо Н.Баяхунова)

№48 - Осмонова Айнура Шермаматовна (пришла вместо Искендера Кадыркулова, который стал генеральным директором "Северэлектро")

№49 - Керезбеков Канат Керезбекович (ректор КГЮА)

№50 - Илмиянов Икрамжан Саттарович